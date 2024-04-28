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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف رد وزير الخارجية الصهيوني على مذكرات اعتقال نتنياهو وزرائه

كاتس
كاتس

افادت القناة 12 بأن وزير الخارجية الإسرائيلي أوضح أن مذكرات الاعتقال من لاهاي نفاق مطلق ولن نغادر البلاد إذا لزم الأمر.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنهم في الاحتلال  سيعلقون العملية في رفح من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأردف :"سنعلق العملية في رفح إذا لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق".
وجاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه القناة 13 العبرية، عن مناقشة سرية جرت في مجلس الأمن القومي، تمهيدًا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.
وقالت القناة 13، أنه يوجد احتمال أن توجه الجنائية الدولية بهولندا أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقد تصدر مذكرات الاعتقال في غضون أسبوع وفق التوقعات.
 

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