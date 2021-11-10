على سلك كهربا ... مجرم يحاول الهرب من الشرطة بطريقة غريبة

بمرور الوقت تتغير حيل المجرمين في للإفلات من العقاب ، و تصبح أكثر خطورة، فإن المجرم يبحث دائما عن الطريقة التي تمنع الشرطة من الوصول إليه حتى لو كانت تشكل خطورة على حياته و قد يدفع ثمنها موته.

تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا صور لمتهم حاول الهروب و لكن بطريقة غريبة شكلت خطورة على حياته و حياة المحيطين به من خلال القفز على أسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء حتى لا يقع في بين يدي العدالة.



و بحسب ما تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي، فإن عددا من المواطنين التقطوا صورة لمجرم يحاول الافلات من إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينة اوردو التركية و لكنه قام بحركة لم يتخيلها أحد .

حسب الصور المتداولة، قام الشاب بالقفز على سلك كهرباء و عرض حياته للخطر، من خلال الموت صعقا بالكهرباء في سبيل الهروب من قبضة أفراد الشرطة .



نشر مئات المستخدمين من رواد موقع " تويتر"، الصور، و علقوا عليها أن المجرم قام بحيلة غريبة في سبيل الهروب من العدالة، و ظهرت ملامحه في الصور واضحة و طالب الرواد إلقاء القبض عليه سريعا .

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https://twitter.com/kritikhabertr/status/1456660691742568459

