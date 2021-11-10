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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على سلك كهربا ... مجرم يحاول الهرب من الشرطة بطريقة غريبة

صدى البلد

بمرور الوقت تتغير حيل المجرمين في للإفلات من العقاب ، و تصبح أكثر خطورة، فإن المجرم يبحث دائما عن الطريقة التي تمنع الشرطة من الوصول إليه حتى لو كانت تشكل خطورة على حياته و قد يدفع ثمنها موته. 
تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا صور لمتهم حاول الهروب و لكن بطريقة غريبة شكلت خطورة على حياته و حياة المحيطين به من خلال القفز على أسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء حتى لا يقع في بين يدي العدالة. 

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و بحسب ما تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي، فإن عددا من المواطنين التقطوا صورة لمجرم يحاول الافلات من إلقاء الشرطة القبض عليه  في مدينة اوردو التركية و لكنه قام بحركة لم يتخيلها أحد . 
حسب الصور المتداولة، قام الشاب بالقفز على سلك كهرباء و عرض حياته للخطر، من خلال الموت صعقا بالكهرباء في سبيل الهروب من قبضة أفراد الشرطة . 


نشر مئات المستخدمين من رواد موقع " تويتر"، الصور، و علقوا عليها أن المجرم قام بحيلة غريبة في سبيل الهروب من العدالة، و ظهرت ملامحه في الصور واضحة و طالب الرواد إلقاء القبض عليه سريعا .   
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https://twitter.com/kritikhabertr/status/1456660691742568459
 

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