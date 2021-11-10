"القطائع".. نهضة مصر تحتفل بإصدار رواية الدكتورة ريم بسيوني الجديدة

احتفلت دار نهضة مصر للنشر بإطلاقها رواية "القطائع" للدكتورة ريم بسيوني في حفل حضره العديد من المثقفين والشخصيات العامة.

وعلى هامش حفل إطلاق الرواية الجديدة أعربت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر عن سعادتها باستمرار نهضة مصر في نشر الأعمال الأديبة للدكتورة ريم بسيوني.

وقال: “نحن نؤمن بأهمية ما تقوم به من تسليط الضوء على حقبات مهمة في تاريخ مصر بأسلوبها الممتع الرشيق الذي يجذب العديد من القراء من مختلف الأعمار، الأمر الذي من شأنه رفع الوعي والثقافة بتاريخ بلادنا والحقبات الفارقة التي شكلتها”.

وأضافت: "فخرُنا بـ ريم وفرحنا بنجاحها يعني لنا الكثير؛ لأننا نعتبره جزءًا لا يتجزأ من نجاحنا؛ حيث تقوم دومًا بتقديم أعمال ذات رؤية خاصة فيها احترام للقارئ، وتحتوي على فكر وثقافة ومشاعر إنسانية تكمل رسالتنا في جعل الأجيال القادمة متصلة بهويتنا المصرية الأصيلة وقيمنا وموروثنا الثقافي".

أما عن الرواية فإنها تقدم ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث، وتصف الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية والصراع على الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيء إليها ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، فإن الروائية ريم بسيوني كعادتها نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، وذلك عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال لتدرك التاريخ وتبحث عنه وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة أحمد بن طولون، وعبد الرحمن العربي.

ريم بسيوني، حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها "أولاد الناس" لعام 2020، وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة "أكسفورد" ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، كما تُرجمت بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

وقامت نهضة مصر بنشر عدد من روايات د. ريم بسيوني، نذكر منها:"سبيل الغارق"، "أولاد الناس"، "مرشد سياحي"، "أشياء رائعة"، "الحب على الطريقة العربية"، "بائع الفستق"، و"الدكتورة هناء".