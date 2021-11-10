شهاب طارق في القائمة القصيرة لـ"جائزة دبي للصحافة العربية"

أعلن نادي دبي للصحافة قائمة المرشحين لجوائز الصحافة العربية في دورتها الـ٢٠، وقد صل الزميل شهاب طارق للقائمة القصيرة في فئة الصحافة العربية للشباب، عن أعماله المنشورة بجريدة أخبار الأدب المصرية، وضمت القائمة، عبد الله عويس من موقع مصراوي الإلكتروني، وزياد الفيفي من صحيفة اندبتدنت عربية السعودية، وسمر مدحت من صحفية الدستور، وشعبان بلال من موقع القاهرة ٢٤، وأحمد أبو النصر من صحفية الوطن.

ومن المقرر أن تعلن أسماء الفائزين يوم ٢٨ نوفمبر الحالي، في حفل يقام في هذه المناسبة في ساحة الوصل بإكسبو ٢٠٢٠ بدبي.