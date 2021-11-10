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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ركب كاميرا مراقبة في غرفة نومه.. موظف تسلل إلى منزل مديره لابتزازه بمقاطع فيديو

تسريب مقاطع فيديو
تسريب مقاطع فيديو

تم إلقاء القبض على موظف تسلل إلى منزل مديره في العمل لتركيب كاميرا مراقبة استطاع من خلال تسجيل حياته الشخصية ومنها أفعال جنسية بهدف ابتزازه لاحقا.

 

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” سجن الموظف في تايوان - لم يذكر اسمه وعمره 25 عاما، اليوم الأربعاء، بعد أن أقر بأنه مذنب لتنفيذ إحدى جرائم الابتزاز بواسطة اتصال مجهول، وتم ضم المكالمات المسجلة واللقطات عند النطق بالحكم عليه.

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كما أقر المتهم بأنه مذنب في إحدى جرائم التجمع مع آخرين خارج مقر إقامته في حفلة العد التنازلي ليلة رأس السنة الجديدة العام الماضي وتم تغريمه 3500 دولار.

 

أما الضحية وهو مديره في العمل، هو رجل أعمال يبلغ من العمر 53 عامًا ، متزوج، لم يذكر اسم أيا منهما لحماية هوية الضحية، وكان قد ترك الكاميرا في منزل مديره في العمل لمدة 3أسابيع، وفي أواخر عام 2019 ، قام المتهم بتركيب كاميرات مراقبة على رف الكتب في غرفة النوم بمنزل الضحية ، بهدف تسجيل أنشطته الخاصة.


تم ضبط الكاميرا على وضع إعلام الحركة، مما يعني أنه كلما كان شخص ما في الغرفة ، كان يتم إرسال إشعار إلى المتهم من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يستطيع المتهم بعد ذلك من رؤية وتسجيل ما كان يحدث في الغرفة في الوقت الفعلي.

 

وفي الأسابيع الثلاثة التي غادر فيها مديره المنزل،  شاهد وسجل الضحية وهو يمارس أنشطة جنسية مع رجل آخر في خمس مرات على الأقل، ثم حفظ التسجيلات في هاتفه المحمول.

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