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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمعت لنا باستفاضة

كنا في حلم.. أسرة المنوفية: دعونا السيدة انتصار السيسي على الشاي ولبت الدعوة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

فرحة غامرة وسعادة بين أسرة الحاج نزيه السيد عامر ابن قرية شما بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب زيارة قرينة الرئيس السيسي السيدة انتصار السيسي أثناء زيارتها لقرية شما لافتتاح معرض للمنتجات التراثية وتفقد مشروعات حياة كريمة.

 

وذهبت هناء بكر ربة منزل للكشف في القافلة الطبية التي تم تحديدها لأهالي القرية وفوجئت بأن السيدة انتصار السيسي في زيارة القرية فدعتها لتناول الشاي في منزلهم.

 

خرجت السيدة ولم تتوقع زيارة قرينة الرئيس بمنزلها حيث لبت دعوتها وتناولت معاها الشاى وسط فرحة بين الأسرة.

 

وقالت هناء بكر، " انا حاسة اني كنت بحلم وما توقعتش أن حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي تشرفنا في بيتنا وتلبي الدعوة وتيجي تقعد معانا وتشرب الشاي".

 

واضافت، أنها استمعت لكافة مشاكلهم حيث طلبت منهم الحديث باستفاضة. قالت لهم " انا اختك وطلباتكم كلها هتتنفذ".

 

وتابعت، أنهم أكدوا لها ان منزلهم ايجار بالطوب اللبن منذ ١٠ سنوات ويريدون منزل لهم حيث أن زوجها عامل بمدرسة ولديهم ٤ أبناء منهم ٣ بنات احداهن مخطوبة واوشكت علي الزواج.

 

واكد نزيه السيد، صاحب المنزل، أنه طالب بسكن كريم ضمن حياة كريمة ووعدت قرينة الرئيس بالتنفيذ، موضحا أن الزيارة لم تكن متوقعة وان السيدة انتصار السيسي تناولت معهم الشاي واطلعت علي مشاكلهم.

 

واضاف، أنه شعر بتواضع شديد من قرينه الرئيس قائلا " قعدت تتكلم معانا وتسمع مننا كأنها واحده من عائلتنا".

وكانت السيدة الأولي قد قامت بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

 

حيث استمعت   السيدة الأولي  لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة اللي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة، بالإضافة الي ذلك قامت بتفقد معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية.

 

بعدها قامت بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

 

كما تفقدت  السيدة الأولي  مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها.
 

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شما
شما
شما
شما
شما
شما
السيدة الاولي انتصار السيسى اشمون المنوفية حياة كريمة اخبار المنوفية قرينة الرئيس السيسي

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