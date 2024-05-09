وظائف خالية في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم في وظائف مدربين أكاديميين في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 10 مايو الجارى.



حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم للمدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 10 مايو الجاري، على الرابط التالي :

https://tawzef.emis.gov.eg -

شروط وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقدم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تمثلت فيما يلي :