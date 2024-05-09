شراكة بالقطاع المالى لتعزيز التحول الرقمي وتوفير التمويل الاستهلاكي في مصر

وقعت شراكة استراتيجية بالقطاع المالى تهدف إلى إحداث تغيير وتطوير في القطاع المالي في مصر، من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلولها الرقمية المبتكرة.

ومن خلال الشراكة ستتعاون كل من كوميرا وبلتون معًا على تطوير وتنفيذ منتجات جديدة ومتطورة، بهدف تحسين تجربة العملاء في مجالات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سلاسل التوريد بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لإطلاق منتجات تمويلية جديدة في مصر ودول الشرق الأوسط.

أعرب أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب لـ كوميرا المالية القابضة، عن حماسه قائلاً: "نحن متحمسون لدعم وضع رؤية للنمو من خلال الابتكار الرقمي، وسوف تستفيدمن خبرة كل من كوميرا في الحلول المبتكرة وبلتون في القطاع المالي لتقديم تجربة متقدمة لعملائها."

وأضافت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة: "يسرنا الشراكة مع كوميرا المالية القابضة، وذلك من خلال تكامل خبراتنا في بلتون مع حلول شركة كوميرا التكنولوجية المبتكرة، بهدف تطوير سوق الخدمات المالية. يمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية لعملائنا في المنطقة. نسعى معًا لوضع معايير جديدة في الكفاءة ورضا العملاء، ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة في الأسواق الجديدة."