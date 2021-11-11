مؤلف حدوتة "أم العيال": جميع القضايا التي تناولتها القصة لها علاقة بالجهل وعدم الوعي

قال عمرو الدالى، مؤلف حكاية "أم العيال" بمسلسل "زى القمر"، إن أحداث الحكاية كلها تدور حول الجهل، وهو لا يتعلق بالقراءة والكتابة ولكن محور القصة حول الجهل بالصواب والخطأ.

وأضاف عمرو الدالى، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية، سى بى سى، أن التخلف وعدم الوعى يجعل الانسان لا يفكر فى العواقب والمشاكل المستقبلية المترتبة على أفعالة.

يبدأ من اليوم عرض أولى حلقات حكاية “ أم العيال ” ، والتى من المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن حكايات مسلسل زى القمر .

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .