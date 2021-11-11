تكريم رئيس الهيئة العربية للتصنيع بجائزة فخر الصناعة الإفريقية

تم تكريم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بجائزة فخر الصناعة الأفريقية، وذلك في إطار منتدى مؤتمر الإتحاد الأفريقي للقطاع الخاص، الذي انطلقت فعاليته اليوم تحت شعار "صنع في أفريقيا".

يذكر أن مؤتمر الإتحاد الأفريقي للقطاع الخاص ،ينظمه مجلس الأعمال الأفريقي بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقي للتنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين وتستضيفه بالقاهرة الجمعية المصرية لسيدات الأعمال في الفترة من ١٠-١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بالتعاون مع المؤتمر الأفريقي لريادة الأعمال للمرأة والشباب.

وشهدت فعاليات المؤتمر اليوم حضورا مكثفا من عدد من الشخصيات الهامة، ومنهم الدكتورة أمانى عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقى، والسفير ألبرت موشانـجا رئيس مفوضية شئون التنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، والدكتور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد (أفريكسيم Afriexim )، وستيفن كارينجي مدير قسم التجارة والتكامل الإقليمي بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لإفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأفريقية والمعنيين بالشأن الأفريقي.

وفي إطار تكريم رئيس العربية للتصنيع، أكد الفريق "التراس" علي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التعاون مع الأشقاء الأفارقة في صدارة اهتماماتها، إيمانا منها بأن أفريقيا تستحق بثراوتها الطبيعية والبشرية أن تكون واحة للإستثمارات العالمية.

وأضاف أن هذا الإهتمام يمتد عبر كل الوزارات والكيانات والمؤسسات فى مصر، مشيرا إلي أننا في الهيئة العربية للتصنيع نتشرف بإنجاز عدد ضخم من المشروعات وتدريب الكوادر البشرية الأفريقية وإبرام الإتفاقيات والعقود والدخول بها إلى حيز التنفيذ مع افريقيا، وفق مبدأ الشراكة الرابحة لكل الأطراف وأيضا مبدأ العدالة والتقدير المستحق لقدرات ثروة افريقيا الفكرية والبشرية والطبيعية.

كما أكد "التراس" علي رسالة هامة لكل الأطراف الحاضرة تحت مظلة مجلس الأعمال الأفريقى تتعلق بأهمية تحويل كلمات التقدير والثناء إلى طموح كبير وعمل لزيادة رصيد الإستثمار والإنتاجية، مشيرا إلي أن أفريقيا لابد أن تأخذ مكانتها المستحقة على خريطة العالم وتصبح شريكاً فعالً فى الإقتصاد العالمى.