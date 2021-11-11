التعليم تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن اجمالي عدد المعلمين الذين تم الانتهاء من تطعيمهم بـ لقاح كورونا وصل إلى مليون و400 ألف معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه جاري تطعيم باقي المعلمين، والبالغ نسبتهم 14%، مشيرةً إلى أن هؤلاء المعلمين سجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا بموقع وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إلتزامها بتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بـ عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري حرصا على سلامة الجميع.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر بأهمية تلقي لقاح كورونا .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بتوعية هؤلاء الطلاب بـ خطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على www.egcovac.mohp.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتلقى الطلاب الذين يسجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة ، رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

جاء ذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب ، وبالاشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاربعاء 3 نوفمبر 2021 ، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح كورونا للفئة العمرية 15 سنة فأكثر وذلك تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الاكثر عرضة للمضاعفات

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 ان يقوموا بالتسجيل للحصول علي اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاره