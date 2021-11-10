بسبب مناهج رابعة ابتدائي .. وزير التعليم مطلوب باستدعاء برلماني

تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على خلفية أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي وشكوى الكثير من أولياء الأمور بصعوبة المناهج على أبنائهم.

وطالب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، بالحصول على نسخ من كافة المواد لمناهج رابعة ابتدائي للبدء في عرضها على أساتذة متخصصين بالتعليم الأساسي، أنه سيبدأ في تحركات عاجلة بالمجلس لمناقشة وبحث أسباب صعوبة المناهج تبدأ من طلب احاطة لمناقشة الأمر رسميا بمجلس النواب للمطالبة بمعرفة آراء المتخصصين والمدرسين لمناقشة الأمر.

طلبات إحاطة في مجلس النواب

فيما طالبت النائبة أمل سلامة باستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لمناقشته في صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من شكاوى أولياء أمور الطلاب بالصف الرابع الابتدائي حول صعوبة المناهج، مؤكدة أنه لابد من محاسبة واضعي المناهج التي تفوق بكثير قدرة التلاميذ على الاستيعاب والتفكير، وتتعدى المرحلة السنية الموجهة لها، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لاستدعاء وزير التعليم، وتساءلت:هل تطوير التعليم هو وضع مناهج صعبة على الطلاب من وجهة نظر الدكتور طارق شوقي أم وضع مناهج مناسبة بالشكل التدريجي لسن الطلاب وقدراتهم الذهنية.

كما تقدمت النائبة مى غيث رشدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة آخر لرئيس مجلس النواب بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي وصفتها بأنها من أصعب المناهج الدراسية التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن التعديلات التي أدخلت على المناهج صعبه على المدرسين أنفسهم والعديد منهم لم يستوعبوها فما بالنا بالطلاب الذين لم تتعدى أعمارهم 10 سنوات.

تطوير تدريجي

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف فضالي، الخبير في شؤون التعليم، إن الإشكالية بالنسبة للصف الرابع الإبتدائى إشكالية كبيرة، لأنه من المفترض أن يتم التطوير في ملف التربية والتعليم للأطفال من مراحل قبل التعليم الأساسي "الحضانة" ليكون هناك تدريج في التطور ويستعد الطفل نفسيا وذهنيا لهذا التطور.

وتابع فضالي في تصريحات لـ "صدى البلد" أزمة الصف الرابع الإبتدائي أن هناك 9 مواد يدرسها الطفل وهو غير مهيأ نفسيا وذهنيا، كما أن المدرس غير مجهز لتدريس هذه المناهج الجديدة.

عدم انضباط الطلاب

وأضاف فضالي أن المناهج جيدة ولكن الإشكالية تكمن في أن الأطفال غير منضبطين في المدارس على مدار العامين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، وحتى الآن نسبة الحضور من الطلاب ضعيفة.

ولفت إلي أنه لكي تأتي المناهج الجديدة ثمارها كان لا بد أن يكون هناك استمرارية في الحضور من قبل الطلاب، ومدرس مجهز ومستعد للمناهج الجديدة ولديه أسلوب تربوي جديد.

تخفيض المناهج

وبالنسبة للحل الذي يقضي على إشكالية الصف الرابع الإبتدائي، أوضح الخبير في شؤون التعليم، أنه لا بد من تخفيض المناهج بصورة كبيرة في الفترة الحالية، حتى يستطيع الأطفال استيعاب الدروس ولا نخسر جيل جديد.

وتابع: "يجب أن نأخذ من المناهج ما يفيد الأطفال في الحياة الميدانية والاجتماعية، ليكون عند الطفل حب للتعليم والتعليم ولا يكون حقل للتجربة".

طارق شوقي عن مناهج الصف الرابع الابتدائي

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منهج الصف الرابع الابتدائي فلسفته مختلفة، وهو أول منهج يكون في امتحانات، مشيرا إلى أن الصف الرابع الابتدائي، سيشمل تقيمين، الأول يشمل متابعة المدرس له، والأخير امتحان مدته 20 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول تخليص الأولاد من القلق الذي يحدث عند ذكر كلمة امتحان، والفكرة الراسخة لدى أولياء الأمور من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، ولكن التعليم الحالي يعتمد على النقد والفهم.

وأضاف شوقي في تصريحات إعلامية، "ليس هناك أي داعي للخناق وياريت ندي العيش لخبازه ومفيش حد هيمتحن في حاجة مخدهاش".

وأشار شوقى إلى ضرورة رؤية الامتحانات المقبلة، مؤكدا على أنه يمكن أفضل شيء في تاريخي العلمي كله شوفته اتعمل هو منهج رابعة ابتدائي، وده الإنجاز الأول ولازم نفرح بيه، إنسوا الامتحان مابنتكلمش على شهادة عامة، بلاش فن الاعتراض الدائم والسخرية من أي شيء.

واختتم شوقي :"طول ما فيه ناس بتقول فيه مواد في المجموع ومواد بره المجموع ده خطأ، امسحوا كلمة المجموع بأستيكة.. إحنا بنتعلم عشان ولادنا يتعلموا".