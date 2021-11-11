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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو صباحي…علي ربيع يخطف الأنظار في أحدث ظهور

علي ربيع
علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر علي ربيع بفيديو صباحي و علق قائلا : “صباح الخير ”.

 

على ربيع يواصل تصوير فيلم "زومبى"

 

وتدور أحداث فيلم "زومبي"، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

 

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع، وحمدى الميرغنى للمرة الأولى.

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