بفيديو صباحي…علي ربيع يخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر علي ربيع بفيديو صباحي و علق قائلا : “صباح الخير ”.

وتدور أحداث فيلم "زومبي"، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع، وحمدى الميرغنى للمرة الأولى.