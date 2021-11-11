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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان

شحوط باخرة سياحية
شحوط باخرة سياحية بنهر نيل أسوان دون إصابات .. أرشيفية

تعرضت إحدى البواخر السياحية صباح اليوم للشحوط أثناء سيرها داخل مياه نهر النيل دون وقوع أي إصابات لمستقليها. 

وأشار أحد المصادر إلي أنه كان على متن الباخرة نحو 70 سائحًا من جنسيات مختلفة وتعرضت للشحوط بإحدى الجزر النيلية أمام مرسى كوم أمبو، بينما كانت في طريقها لمدينة أسوان.

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وعلى الفور توجه إلى موقع الباخرة الأجهزة المختصة للتعامل مع الواقعة حيث تم إنزال السائحين، وتوفير وسائل مواصلات لهم لإستكمال رحلتهم وبرنامجهم السياحي. 

جدير بالذكر بأن الفترة الحالية مع دخول فصل الشتاء، تبدأ السدة الشتوية التى تظهر معها الجزر النيلية على صفحة النهر الخالد .

وكان قد قام الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان بجولة تفقدية لمستشفي المسلة ( الحميات سابقاً ) وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وفي إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد "، وإشراف الدكتور "أحمد السبكى" مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل .  

وتضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبني ، ومتابعة نسبة التنفيذ بالموقع والتي بلغت ( 75 ) % ، رافقهما في الجولة كل من الدكتور عاطف عبد المعبود مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، والدكتور "عمرو عبدالنبي" مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد وذلك لمتابعه تجهيز مخازن استراتيجيه بالمحافظة لخدمة المنشآت الطبية ، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبيه والغير طبيه والأدوية اللازمة ، وأيضاً بحث تطبيق منظومة المفارم النفايات الطبيه والغير طبيه بشكلها الجديد.  

وفي نفس السياق قام إيهاب حنفي ومحمد شعبان بجولة تفقدية للمركز الطبي بالسيل والذي يعد ضمن الوحدات التي تم استلامها وتجهيزها، ويجري حالياً بدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي .   

وقد شملت الجولة أيضاً تفقد أول مركز تدريب للزمالة بأسوان بعد التطوير ، والتي يشرف عليها الدكتورة "نجلاء عيسي" منسق اللجنة الفرعية للزمالة بمحافظة أسوان ، والذي يساهم في تطوير مستوى مقدمى الخدمة الطبية و التعليم الطبى، وفى إطار مشروع تطوير الزمالة المصرية.  

يذكر أنه عدد الوحدات التي تم إستلامها وجاري تجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي بلغ ( 77 ) وحدة ومركز طبي .
 

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