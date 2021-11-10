18 مشروعا يفوزون بجائزة المليون لمؤسسة أم حبيبة لرائدات أسوان

أسدل الستار علي المرحلة النهائية لمسابقة مؤسسة أم حبيبة الرابعة لرواد ورائدات أعمال أسوان مساء الأربعاء حيث فاز 18 مشروعا من أصل 28 تأهلوا إلى الدور النهائي مقدماً من شباب وفتيات أسوان ممن يخططون لتأسيس مشروعاتهم، وقد بلغ إجمالي الجوائز المقدمة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.



وقام بتسليم الشيكات لأصحاب المشروعات الفائزة كل من السفير الكندي لويس دوما، وشمس عليباهي المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة، والمهندس محمد عبد اللطيف مسئول أول البرامج بالمؤسسة، و إيمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكريل لردانوف مدير التعاون بالسفارة الكندية بجمهورية مصر العربية.

وقد تنوعت المشروعات الفائزة ما بين مشروعات صديقه للبيئة ومشروعات للحفاظ علي التراث والحرف اليدوية ومشروعات خدمية ورقمية وزراعية وطبية.

وأقرأ أيضاً:

وكان قد قامت المشاركات والمشاركون الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة بعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم والتي تضم عدداً من المتخصصين والخبراء في مجال ريادة الأعمال و إدارة المشروعات.

ومن جانبها قالت إيمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بـمصر، أن "كل المشاركون فائزون سواءً فازوا فعليا في الدور النهائي اليوم أو لم يفوزوا ، حيث أن جميع المتسابقين اكتسبوا الكثير من الخبرة والعلم من خلال تدريبات ريادة الأعمال الذي تم الحصول عليها من خلال المؤسسة".

ويتم على هامش المسابقة تنظيم معرض للصناعات اليدوية والتراثية في أسوان التي تديرها السيدات حيث تم زيارة المعرض من قبل سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية معالي السفير لويس دوما.

وكانت قد أتت هذة الإنطلاقة في إطار برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان، وهو مشروع مدته سبع سنوات يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان و الحكومة الكندية يهدف إلى تمكين شباب و فتيات أسوان إقتصادياً.

فيما أعرب محمد أشرف مدير مكون ريادة الأعمال بـمؤسسة أم حبيبة أن "هدف هذه المسابقة هو تبني برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات والشركات النشاة وتهيئة المناخ المناسب اللازم لتشجيعها وتحفيز الشباب على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات تماشيا مع توجهات ورؤية الدولة".

وتنوعت المشروعات المشاركة بالمسابقة ما بين القطاع الخدمي ، الصناعي ، الرقمي ، التكنولوجي والزراعي بالإضافة إلى عددا من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني والحفاظ على التراث ومشروعات أخرى في مجالي الفنون والموسيقى بالإضافة إلى المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات رواد ورائدات أعمال القرية وغيرها. ومن المقرر توزيع جوائز الدور النهائي للمسابقة مساء اليوم.

إسدال الستار على مسابقة رائدات أسوان

إسدال الستار على مسابقة رائدات أسوان

إسدال الستار على مسابقة رائدات أسوان

إسدال الستار على مسابقة رائدات أسوان