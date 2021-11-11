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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحث سبل التعاون لافتتاح أول مركز ثقافي للتشيك في مصر وإفريقيا

وزير الثقافة
وزير الثقافة

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جاك فوليك سفير جمهورية التشيك بالقاهرة ووفد يضم كل من أوندريخ تشيرني المدير العام للمراكز التشيكية، جان بوندي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التشيكية وأولدريخ فوندروشكا الدبلوماسي المتخصص بالعلاقات الثقافية بسفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.


حيث أشاد فوليك بالحركة الثقافية والفنية في مصر وبدور وزارة الثقافة في نشر الوعى والفنون في مختلف محافظات مصر وهو ما كان المحرك الرئيسي في تفكير جمهورية التشيك لتأسيس أول مركز ثقافي تشيكي في مصر وهو الأول لها على مستوى العالم العربي وإفريقيا، والذي سيتم افتتاحه في عام 2022.

 وأضاف أن الحضارة والثقافة المصرية هي محط أنظار العالم خاصة الشعب التشيكي الذي يحرص على زيارة مصر دائما مؤكدا على أن أكثر من 300 ألف تشيكي كانوا يزورون مصر قبيل جائحة كورونا.


من جانبها عبرت عبد الدايم عن سعادتها بهذه الزيارة ورحبت بفكرة المركز الثقافي وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المركز باعتباره إضافة حقيقية للمراكز الثقافية للعديد من دول العالم في مصر إلى جانب أنه نافذة هامة لتبادل الثقافات وفتح آفاق من التعاون المشترك في كافة المجالات الفنية والثقافية والابداعبة والمعرفية بين البلدين.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جاك فوليك سفير جمهورية التشيك بالعلاقات الثقافية بالحركة الثقافية والفنية في مصر

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