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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحمد حسن و حازم إمام في أحدث ظهور لهما

أحمد حسن و حازم امام
أحمد حسن و حازم امام

نشر أحمد حسن، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهر أحمد حسن في الصورة بصحبة حازم إمام نجم منتخب مصر و نادي الزمالك السابق مما اثار اعجاب متابعيه . 

 

ويري حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لن يخرج عن القطبين الأهلي والزمالك.

 

وقال حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" الدوري الممتاز ممتع هذا الموسم وصعب ورأينا جميع الفرق قامت بتدعيمات قوية هذا الموسم لذلك سنري صعوبة على الأهلي والزمالك فى كل المباريات".

 

واضاف:" رغم الصعوبات أري أن الدوري هذا الموسم لن يخرج عن الأهلي والزمالك".

 

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحادية عشرة مساء حتى الواحدة صباحا.

أحمد حسن الأهلي والزمالك الدوري المصري حازم امام أحدث ظهور صورة جديدة

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