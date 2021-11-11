رواية محمد البساطى "جوع" ضمن سلسلة الأدب بمكتبة الأسرة

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رواية الكاتب محمد البساطى "جوع"، ضمن سلسلة الأدب بمكتبة الأسرة.



ومن بين سطور الرواية:

واجهة البيت من الطوب الأحمر - انتفخ أسفلها بسبب الرطوبة، وتساقطت بعض حجارتها- فجوات كبيرة جرى ترقيعها بالأسمنت- الباب من الخشب السميك، كتب على الحائط فوقه بفرشاة لون أبيض: ادخلوها بسلام آمنين.

ومن المقرر أن تشارك الرواية في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية والعربية.