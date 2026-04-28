النائبة سحر طلعت مصطفى بعد جولة الرئيس بمحطة مترو الأهرامات: مشروع تنموي ضخم

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الجولة تعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية وشبكات النقل الجماعي، في ضوء خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن مشروع الخط الرابع للمترو، ومحطة الأهرامات، نقلة نوعية حقيقية لمنطقة الأهرامات السياحية والمتحف المصري الكبير، بما يساهم في ربط واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم بشبكة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على أن تطوير منظومة الطرق في هذه المنطقة، يخفف الضغط المروري، ويُسهل حركة السائحين والمواطنين على حد سواء.

وأشادت سحر طلعت مصطفى، بتوجيهات الرئيس، بشأن ضرورة الإسراع في الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، قائلة: وهو تأكيد بحرص الدولة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وبما يليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشروع يخدم ملايين المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالجيزة، ويتكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المتحف المصري الكبير كوجهة سياحية عالمية، ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.