مساجد الأوقاف تستعد لـ خطبة"أحوال الفرج والشدة".. ومختار جمعة خطيبًا بالدقهلية

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة غداً، بعنوان "أحوال الفرج والشدة"، وذلك بمسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتبلغ مساحة مسجد التقوى الجديد والمقرر افتتاحه غداً، 1200 متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

أحوال الفرج والشدة

وأعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة 12 نوفمبر بعنوان "أحوال الفرج والشدة" إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي في في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء الإيمان بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصاً على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما تقرر من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

افتتاح المساجد الجديدة

من ناحية أخرى، تفتتح وزارة الأوقاف، 11 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ويبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو حتى تاريخه 283 مسجدًا ، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الخطيب – المحرص – ملوي.

2. خالد علي – السرارية - سمالوط.

3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.

4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس.

مديرية أوقاف الدقهلية

5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف القليوبية

6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.

مديرية أوقاف الغربية

7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.

مديرية أوقاف أسوان

8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.

مديرية أوقاف بني سويف

9. الرحمن - جزيرة صالح - إدارة ناصر.

10. المستشفى المركزي - بندر إهناسيا.

مديرية أوقاف الأقصر

11. التقوى - زرنيخ - إسنا.

مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا.

رفع صناديق التبرعات

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (373لسنة2021)، بشأن حظر جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمسجد لأى سبب كان، مع التشديد على منع وضع أى صناديق التبرعات داخل المسجد أو خارجه من أى جهه أو أفراد.

منع التبرعات النقدية

وصرحت وزارة الأوقاف بأن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد ، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات ، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

وشددت الوزارة أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون ، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها ، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان ، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك ، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.

حسابات بنكية بديلة

من جانب آخر فإن وزارة الأوقاف تعلن إضافة إلى الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، وهما : حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9)، حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

والحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد ، فإنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي وسوف نعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه ، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق ، لتنفق في مساراتها الصحيحة ، وعلى ما أنفقت له ، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه ، فقصد المتبرع في تبرعه يجب أن يحترم شرعاً وقانوناً، وأن نعمل على صيانته وتعظيم نفعه ، بإخراجه كاملا فيما أخرجه له دون أي استقطاعات أو مصروفات لا علاقة لها بالغرض المتبرع له ، ولا يمكن لأحد أن يدعي ضبطه لذلك ضبطا دقيقا دون قواعد حاكمة ، ولا يجب أن نكل تصرفاتنا المالية إلى مجرد الذمم ، حتى ولو كانت كلها ذمما نقية ، إنما يجب أن نعين الصالح المصلح على صلاحه ، وأن نوقف أي متجاوز عن تجاوزه ، من خلال القواعد الضابطة المنظمة الحاكمة ، فالمتابعة لا تعني الشك ، و الثقة لا تعني عدم المتابعة أو عدم الحوكمة اللازمة.

وأهابت الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام ، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم ، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

كما شددت على أنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته.