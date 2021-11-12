يون: التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي القوي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى

أكد المرشح الرئاسي للحزب المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية يون سيوك-يول، خلال لقائه مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشرق آسيا وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي دانييل كريتنبرينك اليوم الجمعة، أن التحالف القوي بين البلدين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن يون قوله "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ليس فقط من حيث الأمن القومي التقليدي، ولكن في جميع المجالات من الصحة والإدارة إلى اتفاقيات المناخ والتقنيات الرقمية المتقدمة".



وتابع "أصبح التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى في القضايا العالمية التي تتجاوز الأمن القومي، ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضا لكوريا الجنوبية".