تغذية الطفل في مرحلة التسنين علاقة الطفل بالطعام تبدأ كصفحة بيضاء تمامًا، وسط العديد من الاختلافات في الآراء بين والدتك وطبيبك، وبين مخاوفك من أنواع الحساسية المنتشرة في الأجيال الجديدة، لذا تخصص الشيف "أميرة شنب" حلقة خاصة كل أسبوع، لتسهيل مهمة الآباء والأمهات الجدد، وعمل وصفات تناسب الأطفال من مختلف المراحل العمرية.

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

غذاء يساعد الطفل خلال مرحلة التسنين

وينشر "صدى البلد" للشيف أميرة تغذية الطفل فى مرحلة التسنين .

للتعامل مع حديث الولادة، وإدخال الطعام للطفل لأول مرة، جمعت لك الشيف أميرة شنب، كل ما تحتاج معرفته، لتشعر بأمان أثناء تقديم أول وجبة طعام لطفلك، بعد أن تتعرف على ممنوعات كل سن، وطريقة إدخال كل وجبة جديدة.

ممنوعات العام الأول للطفل:

السمن

الزبدة

الزيوت

الملح

الفلفل

السكر

العسل الأبيض

العسل الأسود

الجلوتين (كل منتجات الدقيق)

خطوات إدخال أي مكون جديد للطفل:

ملعقة واحدة صغيرة من المكون في اليوم الأول.

ملعقتان صغيرتان من المكون في اليوم التالي.

3 ملاعق صغيرة من المكون في اليوم الثالث.

في حالة عدم ظهور أي أعراض حساسية من بثور أو التهاب في الجلد أو تغير في اللون، نبدأ في اعتماد الطعام كنوع آمن يأكله الطفل.

لا يجب إدخال أكثر من نوع واحد جديد في الأسبوع، مع فصل أيام اختبار كل نوع، لتسهيل تحديد مصدر الحساسية إن وجدت.

ترتيب إدخال أنواع الطعام للطفل:

نبدأ بالخضراوات ثم الفاكهة، ثم اللحوم البيضاء كالدجاج، ثم اللحم الأحمر، ثم الأسماك، ويبدأ إدخال الطعام من سن ستة أشهر في حالة الرضاعة الطبيعية، وفي سن أربعة أشهر في حالة الاعتماد على اللبن الصناعي، مع مراجعة الطبيب وإرشاداته، في حالة كان لطفلك وضع صحي خاص.

مكونات يجب الحرص عليها لتجنب الأنيميا قبل نهاية العام الأول:

الخرشوف

البنجر

السبانخ

وبعد العام الأول:

العسل الأسود

الكبدة

تدريج وصفات البيوريه:

وصفات البيوريه بالخضراوات يمكن تقديمها للأطفال من سن 6 أشهر، حسب التدريج السابق ذكره، ويبدأ البيوريه بسمك خفيف جدًا "شوربة" في أول مرة تقديم للطفل، ويمكن استعمال لبن الأم واللبن الصناعي للوصفات، لتخفيفها دون الاستعانة بالشوربة، ولكن يفضل عدم رفعها أبدًا على النار، ثم يمسك قليلًا مع التدريج للطفل، ثم نقلل ضربه بحيث يصبح خشنا بعد تسنين الطفل لمساعدته على المضغ، بحيث نصل إلى سن 8 أشهر أو سنة، فيكون الطفل قادرًا على تناول الطعام بصورة طبيعية دون فرمه.

طرق تنقية الطعام للطفل قبل سن العام:

استخدام الكرفس داخل الخليط

استخدام التوابل الطبيعية من عطار ثقة مثل: الكراوية، الينسون، الكمون.

ولكن إلى جانب مشاكل التسنين عادة ما يكون الإسهال هو أكثر المشاكل شيوعًا. عندما يزرع الأطفال أسنانهم، فإنهم يضعون كل شيء في أفواههم وهذا يسبب التهاب في المعدة. لا بد أن يحدث هذا لـ 90 بالمائة من الأطفال. لا يوجد الكثير الذي يمكن للوالدين فعله لتجنب مشاكل التسنين لدى الأطفال. ومع ذلك، قد يساعد حل مشاكل التسنين لدى الأطفال.

مسكنات الألم

-تجنبي دائمًا إعطاء طفلك مسكنًا للألم للتعامل مع الانزعاج الناتج عن التسنين. من الأفضل استخدام العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة. التسنين عملية طويلة.

تهدئة الطفل

-سيبكي طفلك باستمرار أو على فترات قصيرة جدًا عندما يكون في مرحلة التسنين. أحيانًا تساعدك الكراسي أو الموسيقى المهتزة في تهدئتهم. يمكنك أيضًا محاولة فرك العلكة بأصابعك النظيفة للراحة.

عدوى فى المعدة

تحدث الحمى عادة عندما يصاب طفلك بعدوى في المعدة لأنه يضع كل شيء تقريبًا في فمه. عالجى الحمى بقطرات الباراسيتامول القياسية للرضع. يتم تحديد الجرعة بأخذ وزن الطفل. ولكن إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، فاستشيري الطبيب دائمًا.

رفض الطعام

من الروتيني أن يرفض الأطفال تناول الطعام أثناء التسنين. حاولي إعطاء الطفل الحليب الدافئ في زجاجة. يمكن للطفل أن يمضغ حلمة الزجاجة ويساعد الحليب الدافئ على تهدئة آلام اللثة.

غازات البطن

إذا كان طفلك يعاني من عدوى في المعدة، فسيكون مصابًا بالغازات. يمكنك فهم ذلك من خلال النقر على معدة أطفالك أو سماعهم يطلقون غازات كثيرًا. إذا كان طفلك يشعر بعدم الراحة بشكل واضح ، فاقلبه ودعه يستلقي على بطنه. سيساعد هذا في إطلاق الغازات.



غذاء يساعد الطفل خلال مرحلة التسنين

غذاء يساعد الطفل خلال مرحلة التسنين

وصفات البيوريه بالخضراوات يمكن تقديمها للأطفال من سن 6 أشهر، حسب التدريج السابق ذكره، ويبدأ البيوريه بسمك خفيف جدًا "شوربة" في أول مرة تقديم للطفل، ويمكن استعمال لبن الأم واللبن الصناعي للوصفات، لتخفيفها دون الاستعانة بالشوربة، ولكن يفضل عدم رفعها أبدًا على النار، ثم يمسك قليلًا مع التدريج للطفل، ثم نقلل ضربه بحيث يصبح خشنا بعد تسنين الطفل لمساعدته على المضغ، بحيث نصل إلى سن 8 أشهر أو سنة، فيكون الطفل قادرًا على تناول الطعام بصورة طبيعية دون فرمه.

تناول الاطعمة سهلة المضغ مثل الموز والمهلبية والارز باللبل الكريم كراميل فتة الرقاق باللبن بسكوت باللبن السيريلاك .

مشروبات تساعد الطفل خلال مرحلة التسنين

تغذية الطفل

يمكن شرب العصائر الباردة لتسكين آلام التسنين والمشروبات الباردة التى يفضلها الطفل من الملك تشك أو بوريو باللبن أو الكاكاو البارد .. ألخ .



العمر المناسب للتسنين لدي الأطفال

غذاء يساعد الطفل خلال مرحلة التسنين

ووفقا لما جاء في موقع " drpaulsdentalclinic " فإن السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال يكن عادة ما بين 4 و 15 شهرًا من العمر، ويعد التسنين المتأخر أمرًا طبيعيًا هذه الأيام وليس مدعاة للقلق ولكن ذلك حتى يبلغ طفلك 15 شهرًا من العمر فقط، أما إذا استمر التأخير في ظهور الأسنان لفترة أطول من 18 شهر، فيجب حينها استشارة طبيب أسنان الأطفال للمساعدة فى علاج هذه المشكلة.

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ويتضمن الجدول العام لتسنين الطفل أن الطفل في عمر الـ 7 أشهر تقريبًا وتظهر الأسنان الأولى للصف الأمامي السفلي في الفك بعد مرور أربعة أشهر أخري وذلك عندما يبلغ الطفل عمر 11 شهر فيجب أن يكون لدي الطفل حينها أربعة أسنان.

من بعد ذلك ستظهر أربعة أسنان في الفك بعد كل أربعة أشهر حتى يبلغ من العمر 27 شهرًا هذا يعني أنه في عمر الـ 15 شهر يجب أن تظهر 8 أسنان بشكل مثالي وفي عمر 19 شهر ويجب أن يكون عدد الأسنان في النهاية 12 سن داخل فم الطفل، وفي سن 23 شهر يصبح عدد الأسنان 16 وتظهر مجموعة الأسنان الأخيرة عادة فى سن الـ 27 شهر وفي حال تأخر الأطفال عن هذا الجدول يجب عرضه على الطبيب.