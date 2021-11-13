عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

طفل
طفل

قد تكون ولادة طفل في الشهر السابع من أكثر الأمور التي مرت عليك غرابة حتى اليوم، لكن طفلًا أمريكيًا حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس بولادته في الأسبوع الـ21 (أي في الشهر الخامس.

 

ولد الطفل الأمريكي «كورتيس زي كيث» في يوليو 2020، قبل 4 أشهر من ميعاد ولادته الطبيعي.

 

وقد أصبح كورتيس - من ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية - الطفل الأسرع ولادة في العالم محطمًا الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس.

 

وفقًا للموسوعة فقد تم تشخيص «ميشيل بتلر» الأم، في البداية على أنها حامل بتوأم (صبي وفتاة) وكان الحمل يتقدم بشكل جيد حتى 4 يوليو 2020 عندما تم نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية طارئة.

 

لحظة الولادة

أنجبت الأم الصبي، واستطاع النجاة مع تلقي العلاج داخل المستشفى، لكن شقيقته التوأم لم تنجُ وتوفيت بعد الولادة مباشرة.

 

بعد 275 يومًا (حوالي تسعة أشهر) من تلقي الرعاية من قبل فريق ضخم في RNICU ومركز النساء والرضع الأوسع في أمريكا، تقرر أن كورتيس أصبح بصحة جيدة تمكنه من العودة إلى المنزل في 6 أبريل 2021.

 

خرج كورتيس من المستشفى بدورة طويلة من الأدوية والمعدات الخاصة مثل عبوات الأكسجين وأنبوب التغذية، لكنها كانت مع ذلك علامة فارقة في رحلته غير العادية.

BabywithMother
BabywithMother
987005-worlds-premature-baby
987005-worlds-premature-baby
ولادة طفل جينيس الأمريكي الولايات المتحدة الامريكية موسوعة جينيس ولادة طفل الأمريكية الولادة داخل المستشفى الرقم القياسي العالمي الشهر الخامس الرقم القياسى ولاية ألاباما الطفل الأمريكي بعد الولادة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

حققت مراكز متقدمة.. شاهد| شابة سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

ترشيحاتنا

الثلوج تكسو أسوان باللون الأبيض.. سقوط أمطار غزيرة على انحاء المحافظة| شاهد

أكثر من 1000 يوم.. شباك منتخب مصر لم تهتز بهدفين آخر 3 سنوات

بالقانون..9 أنواع من المصروفات واجبة الخصم الضريبي

لماذا نهى النبي عن الجلوس بين الظل والشمس؟

أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب 8 ساعات لإصلاح عطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

موعد غريب لـ مباراة منتخب مصر والجابون بالجولة الأخيرة في تصفيات المونديال

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

صدمة فى منتخب مصر .. الإيقاف يبعد نجم الأهلي عن مباراة الجابون

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ