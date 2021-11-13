مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

قد تكون ولادة طفل في الشهر السابع من أكثر الأمور التي مرت عليك غرابة حتى اليوم، لكن طفلًا أمريكيًا حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس بولادته في الأسبوع الـ21 (أي في الشهر الخامس.

ولد الطفل الأمريكي «كورتيس زي كيث» في يوليو 2020، قبل 4 أشهر من ميعاد ولادته الطبيعي.

وقد أصبح كورتيس - من ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية - الطفل الأسرع ولادة في العالم محطمًا الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس.

وفقًا للموسوعة فقد تم تشخيص «ميشيل بتلر» الأم، في البداية على أنها حامل بتوأم (صبي وفتاة) وكان الحمل يتقدم بشكل جيد حتى 4 يوليو 2020 عندما تم نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية طارئة.

لحظة الولادة

أنجبت الأم الصبي، واستطاع النجاة مع تلقي العلاج داخل المستشفى، لكن شقيقته التوأم لم تنجُ وتوفيت بعد الولادة مباشرة.

بعد 275 يومًا (حوالي تسعة أشهر) من تلقي الرعاية من قبل فريق ضخم في RNICU ومركز النساء والرضع الأوسع في أمريكا، تقرر أن كورتيس أصبح بصحة جيدة تمكنه من العودة إلى المنزل في 6 أبريل 2021.

خرج كورتيس من المستشفى بدورة طويلة من الأدوية والمعدات الخاصة مثل عبوات الأكسجين وأنبوب التغذية، لكنها كانت مع ذلك علامة فارقة في رحلته غير العادية.

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