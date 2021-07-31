حل مشكلة تأخر التسنين عند الاطفال.. واكتشف السن الطبيعي له

تبحث الكثير من السيدات عن حل مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال حيث تعد من أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الأطفال حديثي الولادة ما تسبب لهم الكثير من الألم وتجعلهم يبكون باستمرار.

ولكن مع الأسف بعض النساء لا يعرفن أهمية السعى للبحث عن حل مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال ويعتقدون أنه أمر طبيعي لا خوف ولا قلق منه يحدث تلقائيا بمرور الوقت ولكن ما لا تعلمه هؤلاء سيدات أن التأخر في التسنين يتسبب في مشاكل كثيرة للأطفال في المستقبل أهمها تشوهات الفك.

وللتتمكن من حل مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال يجب في البداية معرفة السبب وراء حدوث هذه المشكلة حتى نستطيع علاجها بشكل صحيح وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تساعدنا في اكتشاف السبب الحقيقي وراء تاخر التسنين عند الأطفال.

ومن أهم الفحوصات المطلوبة عند الرغبة في حل مشكلة تأخر التسنين عند الاطفال هي الفحوصات المرتبطه به معرفه نسبه بعض الفيتامينات في الجسم والعناصر الغذائيه لأن نقص نسبة بعض الأنواع في الجسم يتسبب فيه تأخر تسنين الأطفال كما أن العوامل الوراثيه تلعب دور كبير في هذه المشكلة لذا يجب على الأم عند ملاحظه تأخر التسنين عند الأطفال الذهاب بسرعة الى الطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمه والبدء في تلقي العلاج المناسب بشكل سريع كما يجب على الامهات عدم اعطاء اي علاج بشكل عشوائي للأطفال حديث الولادة إلا بعد التأكد من طبيعة حالته الصحية واستشارة الطبيب من أجل إعطاء هذا العلاج للطفل على أن يحدد الجرعة المناسبة له.

ونكشف لكم في هذا التقرير اهم المعلومات التي يجب أن تعرفها أي أم تبحث عن حل مشكله تأخر التسنين عند الأطفال حديثي الولادة للتمكن من مساعدتهم بالشكل الصحيح دون حدوث أي مضاعفات او آثار سلبية.



السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال



يجب على أي أم معرفة السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال حيث والذي يساعد هن على علاج مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال بشكل سريع وفي نفس الوقت لا يجعلوننا يشعرن بالخوف عن عند تأخر ظهور الأسنان فيه مقارنه بالأطفال الصغار في نفس العمر ولكن في الحقيقة يكون الطفل ما زال في المدة الطبيعية للتسنين.



يبدأ التسنين الطبيعي عند الأطفال عادة ما بين 4 و 15 شهرًا من العمر، ويعتبر التسنين المتأخر أمرًا طبيعيًا هذه الأيام وليس مدعاة للقلق ولكن ذلك حتى يبلغ طفلك 15 شهرًا من العمر فقط، أما إذا استمر التأخير في ظهور الاسنان لفترة أطول من 18 شهر، فيجب حينها استشارة طبيب أسنان الأطفال.

ويتضمن الجدول العام لتسنين الطفل

أن يكون الطفل في عمر السبعة أشهر تقريبًا قد ظهرت لديه الاسنان الأولى للصف الأمامي السفلي في الفك بعد مرور أربعة أشهر أخري، أي في عمر 11 شهرًا ، من المفترض أن يكون لدي الطفل أربعة أسنان في فمه.

من بعد ذلك التوقيت ستتم إضافة أربعة أسنان إلى المجموعة بعد كل أربعة أشهر ، حتى يبلغ من العمر 27 شهرًا، هذا يعني أنه في عمر 15 شهرًا ، يجب أن يكون هناك 8 أسنان بشكل مثالي وفي عمر 19 شهرًا ، يجب أن يكون هناك 12 سنًا.

وبالمثل ، في عمر 23 شهرًا ، سيكون لدى الطفل 16 سنًا في فمه ومن المحتمل أن تظهر مجموعة أسنانه الأخيرة في عمر 27 شهر.

علاج تأخر التسنين عند الأطفال



من الأشياء التي تبحث الأمهات كثيرا عنها هى علاج تأخر التسنين عند الأطفال ولسوء الحظ، لا توجد طريقة لتسريع عملية التسنين عند الأطفال حتى الوصفات الطبيعية لاتستطيع فعل ذلك ، لذا لايوجد خيار للأم سوى استشارة الطبيب لاكتشاف السبب وراء هذه المشكلة هل هو مرضي أم طبيعي ويتم علاج السبب الرئيسي في تأخر ظهور الأسنان عند الأطفال ولكن لا توجد طريقة فعالة ومباشرة تساعد على ظهور الأسنان بشكل سريع عند الأطفال الذين يواجهون مشاكل في التسنين.

في معظم الحالات لا يوجد مرض خطير يتسبب في تأخر التسنين عند الأطفال ولكنه يحدث بسبب مشاكل في النمو أو عيوب في الجينات الوراثية أو نقص بعض الفيتامينات أو العناصر الغذائية في الجسم وكل هذه الأمور يمكن اتعامل معها طب يا وإيجاد حلول فعالة لها وإن كانت العوامل الوراثية تعد من اصعب المشكلات التي يمكن التعامل مع ولكن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تحديد مشكلة الطفل ومدى إمكانية علاجها.

أما عند بداية ظهور الأسنان عند الأطفال فيجب التعامل بحكمة في مع الأم الشديدة التي يواجهونها خلال تلك الفترة جانب التحلي بالصبر وإيجاد طرق لجعل الفترة مريحة قدر الإمكان لطفلك، وهناك بعض الأساليب المختلفة التي يمكن أن تساعدهم خلال فترات التهيج الشديد والبكاء من شدة الألم.



ما الذي لا يجب على الأم فعله نهائيا إذا كان الطفل يعاني من آلام التسنين:



لا تعطِ الأطفال الأسبرين أبدًا.

لا تستخدم أبدًا أي مسكن للألم أو هلام فموي يحتوي على مخدر موضعي.

هذه المستحضرات غير مناسبة للأطفال دون سن 3 أشهر.

تأكد من التحدث إلى طبيب طفلك أو طبيب الأسنان قبل اختيار أي شيء لتخفيف الآلام.



مضاعفات تأخر التسنين عند الأطفال

تعد مضاعفات تأخر التسنين عند الأطفال من المشكلات الصحية التى لا تمتلك الكثير من الأمهات المعلومات الكافية عنها.



ونعرض إليكم أبرز مضاعفات تأخر التسنين عند الأطفال ، وهى:

عظام الفك المشوهة والوجه غير المتماثل: يمكن أن يتسبب التأخير في بزوغ الأسنان في تقلص عظم الفك تدريجيًا ، مما قد يؤدي إلى ترهل الوجه.

الأسنان الدائمة المعوجة: يمكن أن يؤدي تأخر ظهور الأسنان اللبنية إلى إعاقة نمو الأسنان الدائمة بل ويمكن أن يسبب ذلك في خروج الأسنان الدائمة وهى ملتوية.

التأخير في مضغ الطعام: التسنين المتأخر يجعل طفلك غير قادر على مضغ الطعام في الوقت المناسب مما يؤثر بالسلب على صحته العامة ويسبب مشاكل في النمو.

الاسنان الزائدة: هي حالة يكون لدى طفلك فيها أسنان أكثر من العدد المطلوب والطبيعي، وستلاحظ الأم مجموعتين من الأسنان ، كل من اللبنة والأسنان التي تظهر بشكل دائم.

تكوين الخراجات: يمكن أن تتأثر الأسنان الدائمة إلى حد إتلاف الأنسجة في اللثة وتكوين الخراجات.

تسوس الاسنان: يحذر من التسنين المتأخر لأنه يزيد احتمالات حدوث تسوس الأسنان لدى الطفل في سنوات نموه المختلفة كما يجب تجنب هذه المضاعفات من خلال استشارة طبيب أسنان متخصص في علاج مشكلة تأخر التسنين عند الأطفال او علاج مشاكل الأسنان عامة.

المصادر :

.drpaulsdentalclinic