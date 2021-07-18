عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تدل على إصابة الأطفال بـ السكري النوع الأول والثانى

السكري عند الاطفال
السكري عند الاطفال

تلعب معرفة أهم العلامات التي تدل على إصابة الأطفال بمرض السكري دور كبير في مساعدة الطفل على عيش حياة طبيعية بشكل كبير.

نعرض لكم أهم العلامات التي تدل على إصابة الأطفال بمرض السكري وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ” .
 

الصحة العالمية تقدم نصائح لمرضى السكري للنجاة من كورونا

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

علامات السكري النوع الأول


نعرض فى البداية أهم علامات السكري النوع الأول لدى الأطفال حيث تتطور بسرعة ويكون الطفل حاملا لهذا المرض منذ ولادته وتظهر العلامات عليه وهو فى سن صغيرة.

زيادة الشعور بالعطش والرغبة فى تناول الماء بشكل متكرر
كثرة التبول في الفراش خاصة أثناء النوم
الشعور بالجوع الشديد
فقدان الوزن غير المقصود
المعاناة من الإعياء والإرهاق والضعف
التهيج أو تغير في سلوك الطفل وزيادة العصبية
تكون رائحة النفس شبيه برائحة الفاكهة
 

علامات السكري النوع الثاني


تظهر علامات السكري النوع الثاني على الأطفال في سن أكبر وتبدأ فى الازدياد والتطور بشكل تدريجي وبالتالي لا يشعر الأهل بتغير ملحوظ على الطفل مما يجعل معرفة الأهل المسبقة بـ أعراض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال أمر فى غاية الضرورة .

العطش الزائد وكثرة التبول: يتسبب تراكم السكر الزائد في مجرى الدم عند الطفل إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم مما يجعل الطفل يعانى من العطش المتكرر ويشرب ماء وسائل بكميات كبيرة ويعاني من التبول بكميات كبيرة .
الشعور بالإعياء: قد ينتج عن نقص نسبة السكر في خلايا الطفل إلى شعوره بالإرهاق والتعب وفقدان الطاقة.
تشويش الرؤية : إذا كانت نسبة السكر في دم الطفل مرتفعة جدا فقد يتم سحب السوائل من عدسات عيون الطفل وفي بعض الحالات يكون الطفل غير قادر على التركيز بوضوح عند رؤية الأشياء.
المناطق المظلمة من الجلد: قبل أن يتطور داء السكري من النوع الثاني عند الطفل وتبدأ مناطق معينة من الجلد تتطور وتصبح أغمق وفي أغلب الاوقات يكن هذا حول الرقبة أو في منطقة الإبطين .
نقص الوزن غير المبرر: بسبب عدم الحصول على الطاقة التي يوفرها السكر يقل حجم أنسجة العضلات ومخازن الدهون خاصة عند المصابين بالنوع الثانى من مرض السكري.

السكري مرض السكري علامات السكري الاطفال نسبة السكر اعراض اخبار صحة

موضوعات متعلقة

غير طبيعي| حسام موافي يكشف العدد المخيف لعملية التبول في الليل

فوائد غير متوقعة لتناول الكركديه ...تعرف عليها

أضرار نقص الماء في الجسم وعلاجه

5 أسباب غير متوقعة تجعلك تشعر بـ العطش الشديد في رمضان

ترشيحاتنا

تحذير.. هذه الهواتف معرضة للاختراق بسبب ثغرة تستهدف آيفون

أمراض غامضة فتاكة تهاجم أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كوبا

نتائج الفصل الدراسي الثاني مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج بزراعة عين شمس

هل صيام يوم عرفة يكفر الكبائر أم يغفر الذنوب الصغيرة فقط؟

النادي الأهلي: «الدوري المصرى عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه»

سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأحد 18-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

رجل جبروت.. يحبس زوجته وابنته 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ