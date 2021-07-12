لن تتوقع .. 3 فوائد لمرضى السكري عند تناولهم الجوافة

تحتوي الجوافة على الكثير من الفوائد، كما أنها تحتوي على كمية عالية من حمض الأسكوربيك، تعتبر أوراق الجوافة أيضًا مصادر غنية للعديد من المغذيات الدقيقة والكبيرة والمركبات النشطة بيولوجيًا.

وأظهرت دراسة أن أوراق الجوافة تحتوي على 18.53٪ بروتين و 103 مجم فيتامين سي و 1717 مجم حمض جاليك.

كما أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي للفواكه مرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتحدثت دراسة عن تأثير فاكهة الجوافة على خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري ، إلى جانب التحكم في مستويات الكوليسترول لديهم ، وهو السبب الرئيسي للمضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب.

ويمكن أن تساعد فاكهة الجوافة (بدون قشر) في إدارة مستويات الجلوكوز على الأرجح بسبب:



1. نسبة عالية من الألياف

يحتوي لب الجوافة على كمية عالية من البكتين (نوع من الألياف الغذائية) التي تؤخر امتصاص الأمعاء للجلوكوز حتى لا تحدث زيادة مفاجئة في السكر في الجسم، قد يساعد ذلك في تحسين تحمل الجلوكوز ومنع مخاطر الإصابة بمرض السكري أو إدارة الحالة.

2. غني بالفلافونويد

الجوافة غنية بجليكوسيدات الفلافونويد ، وهي مركبات ذات أنشطة قوية مضادة للأكسدة، وتشمل بعض مركبات الفلافونويد المضادة للسكري في ثمار الجوافة مادة صارمة ، و Isostrictinin و Pedunculagin والتي تساعد في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم، تساعد مضادات الأكسدة في منع خلايا البنكرياس من التلف بسبب الجذور الحرة وبالتالي تحسين إنتاج وعمل الأنسولين أيضا ، حمض التانيك والجاليك في الفاكهة لهما تأثير مضاد للجليكشن الذي قد يساعد في منع خطر حدوث مضاعفات الأوعية الدموية

3. تركيز غني من المغنيسيوم

تحتوي الجوافة النيئة على مستويات أعلى من المغنيسيوم مقارنة بأشكالها الناضجة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من الجوافة على 22 مجم من المغنيسيوم، يلعب المغنيسيوم المعدني دورًا كبيرًا في تنظيم الأنسولين وتسهيل دخوله إلى الأنسجة المحيطية وأنسجة القلب والأنسجة الهيكلية والأنسجة الدهنية ، وذلك لتقليل نسبة السكر في الدم وبالتالي إدارة مرض السكري، يرتبط انخفاض تناول المغنيسيوم بخطر الإصابة بمرض السكري أو مضاعفاته.

المصدر boldsky