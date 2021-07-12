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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللوز يوميا ؟

صدى البلد

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول وجبة خفيفة من اللوز ساعد في تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المراهقين والشباب في الهند المصابين بمقدمات السكري.

 

أجريت التجربة السريرية العشوائية المضبوطة في مومباي بهدف تحديد تأثير استهلاك اللوز على عوامل ضعف التمثيل الغذائي بما في ذلك الجلوكوز في الدم ، والدهون ، والأنسولين ، وعلامات التهابية مختارة لدى المراهقين والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا) مع مقدمات السكري. في المدينة.

 

كانت الدراسة عبارة عن تجربة موازية لـ 275 مشاركًا (59 ذكرًا و 216 أنثى) يعانون من اختلال في التمثيل الغذائي للجلوكوز (مقدمات السكري).

 في بداية الدراسة ، تم قياس وزن المشاركين وطولهم ومحيط الخصر والورك ، وأخذت عينات من الدم أثناء الصيام خضع المشاركون أيضًا لاختبار تحمل الجلوكوز وتم تقييم ملامحهم الدهنية.

 


قد يساعد تحسين مستويات السكر في الدم في مرحلة ما قبل السكري في منع أو تأخير تطور مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، أدى استهلاك اللوز إلى خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار "الضار" بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الضابطة ، مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد .

تناولي حفنة من اللوز يوميا وشاهدي ماذا يحدث

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يقلل اللوز من البروتين الدهني منخفض الكثافة  أو الكوليسترول السيئ ويزيد من البروتين الدهني عالي الكثافة  المعروف باسم الكوليسترول الجيد. 

 

قال الدكتور شاليني غاروين بليس ، اختصاصي التغذية في مستشفى كولومبيا آسيا ، بالام فيهار جورجرام ، إن هذا يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

في نهاية الدراسة ، أكمل المشاركون تقييمات المدخول الغذائي وأجريت نفس القياسات واختبارات الدم مرة أخرى ومع ذلك ، لم تكن هناك تغييرات في مقاييس الوزن أو الطول أو الخصر أو محيط الورك أو الواسمات البيوكيميائية ولا تناول المغذيات الكبيرة بين مجموعة اللوز والمجموعة الضابطة من البداية إلى ما بعد التدخل.

 

انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بشكل ملحوظ في المجموعة الضابطة مقارنة بمجموعة اللوز بعد التدخل. في مجموعة اللوز ، انخفضت نسبة(الجلوكوز الصائم: الأنسولين الصائم) بينما زادت في المجموعة الضابطة ولكنها لم تكن ذات دلالة إحصائية.

 

كيف يقلل اللوز من مخاطر مرض السكري؟

"اللوز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم مما يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2  نظرًا لأن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ، فإن إضافة اللوز قد يساعد في تقليل هذا الخطر يمكنك تناول اللوز أول شيء في الصباح منقوعًا في الماء طوال الليل.

 

 "يمكنك أيضًا تناوله في العديد من وصفات دقيق الشوفان أو تناوله كوجبة خفيفة صحية طوال اليوم".


في الدراسة ، تناولت مجموعة اللوز (العدد = 107) 56 جرامًا (حوالي 2 أونصة واحدة ، أو 340 سعرًا حراريًا تقريبًا) من اللوز غير المحمص يوميًا لمدة ثلاثة أشهر ، واستهلكت المجموعة الضابطة (العدد = 112) وجبة خفيفة لذيذة مع نفس العدد من السعرات الحرارية. تم اختبار استهلاك اللوز كوجبات خفيفة في مجموعة اللوز ، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة خفيفة لذيذة تستهلكها هذه الفئة العمرية بشكل شائع في الهند. شكلت كل من الوجبات الخفيفة اللوزية والمالحة 20 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها المشاركون.

 

ذكرت باتانيا أن 8 حبات من اللوز في اليوم عدد جيد. قالت: "يمكن أن تأخذ أربعة في الصباح والمساء".

السكري اللوز الجلوكوز في الدم السكر في الدم مرض السكري

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