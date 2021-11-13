التنمية المحلية: الاثنين المقبل منع دخول موظفي الدولة غير المطعمين

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..

تبدأ وزارة التنمية المحلية ،تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول موظفى الدولة الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا بدءا من الاثنين المقبل.



وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، انه سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا الى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر المقبل والمواطنين بداية من اول ديسمبر المقبل، بكل دقة داخل الوزارة ،مشيرا الى ان جميع العاملين في الوزارة تلقوا اللقاح .



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، انه اذا ما كان هناك احد من الموظفين لم يتلقى اللقاح فعليه ان يقدم تحليل ال " pcr" كل 5 ايام او ان يحصل على اللقاح.



وتابع: أن الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها ، بلقاح فيروس كورونا الجرعتين الاولي والثاني وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.



واشار الي ان المحافظات قامت بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات بلقاح فيروس كورونا بالاتفاق مع مديريات وزارة الصحة بكل محافظة .



واكد قاسم ان القرار في مصلحة المواطنين ولصالحهم لمنع انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات.



وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، انه سيتم منع دخول اي موظف لم يتلقي لقاح فيروس كورونا من دخول الى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر المقبل والمواطنين بداية من اول ديسمبر المقبل.