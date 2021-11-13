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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تتحقق كفالة اليتيم؟.. الإفتاء توضح

كفالة اليتيم
كفالة اليتيم

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “كيف تتحقق كفالة اليتيم؟”.

 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: معنى أن تكفل يتيما أي تنفق عليه بقدر ما تستطيع.

 

وتابع أمين الفتوى: كفالة اليتيم تكون مثلا بالذهاب إلى طفل يتيم وترى كم يحتاج لكي يأكل أو يشرب طول الشهر وتعطيها لأهله الذين لا يستطيعون الإنفاق عليه، وكذلك تنفق عليه فى التعليم إن استطعت.

 

وأضاف أمين الفتوى أن كل ما تستطيع أن تنفق عليه يكون هذا من باب كفالة اليتيم، وأقل الكفالة أن تخصص لليتيم مرتبا شهريا وأقصى شيء في الكفالة أن تكفية سائر احتياجاته.

 

حكم كفالة اليتيم في بيتي

حكم كفالة اليتيم في بيتي.. سؤال ورد للدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفالة اليتيم من الأعمال الصالحة التي حض عليها ديننا الحنيف ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، حيث أشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

وتابع عبد السميع في إجابة على سؤال: ما حكم كفالة اليتيم في المنزل؟، إن الاعتقاد الخاطيء لدى الكثيرين أن الكفالة مجرد دفع مال، وهذا خطأ فهي تربية ورعاية وعناية وتوجيه، مشيراً إلى أن تربية وكفالة اليتيم في البيت أفضل من رعايتهم بدفع المال في دور الرعاية إلا أن في كلا الحالتين الثواب محقق.

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وشدد على أن الكفالة في المنزل بها من الموانع والمحرم كالتبني، فنحن يجب أن نتكفل بالرعاية والتربية والتوجيه لا التبني ونسبة الاسم لنا.


قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السيدة التي تعكف على تربية الأولاد أجرها عظيم عند الله  والنبي يقول : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.

 

مدة انتهاء كفالة الطفل اليتيم ذكرا أو أنثى

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من سائل يقول:  جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟

 

قالت دار الإفتاء، إن  كفالة اليتيم والصرف عليه تمتد حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التام نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا، بحيث يعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحصل من المشاريع على ما يُحقق دخلًا منتظمًا يكون من خلاله قادرًا على بناء أسرته، قائمًا بشؤونه، مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول، وتحديد هذه المرحلة أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.


فلا ينبغي أن تنقطع كفالة اليتيم بمجرد بلوغه سن التكليف الشرعي، أو بلوغه سنًّا أكبر مع كونه ما زال محتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه.


وكذلك اليتيمة يظل الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفالة اليتيم من الأعمال الصالحة التي حض عليها ديننا الحنيف ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، حيث أشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

 

وتابع عبد السميع في إجابة على سؤال: ما حكم كفالة اليتيم في المنزل؟، إن الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين أن الكفالة مجرد دفع مال، وهذا خطأ فهي تربية ورعاية وعناية وتوجيه، مشيراً إلى أن تربية وكفالة اليتيم في البيت أفضل من رعايتهم بدفع المال في دور الرعاية إلا أن في كلا الحالتين الثواب محقق.

 

وشدد على أن الكفالة في المنزل بها من الموانع والمحرم كالتبني، فنحن يجب أن نتكفل بالرعاية والتربية والتوجيه لا التبني ونسبة الاسم لنا.
 

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