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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صراع عمالقة السيارات.. منافسة قوية بين الثلاثي المخضرم| فيديو

صراع العمالقة ..
صراع العمالقة .. منافسة قوية بين الثلاثي المخضرم

تشكل سباقات التسارع أهمية كبيرة بين محبي هذه النوعية من الفاعليات، نسبة إلى روح الانطلاق والمغامرة، بالإضافة إلى تحقيق أرقام جديدة حتى واذا كانت غير رسمية، ومن بين السباقات المختلفة نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE لتظهر من خلاله 3 مركبات فريدة في انطلاقة قوية.

 

صراع العمالقة .. منافسة قوية بين الثلاثي المخضرم

 

ظهرت خلال هذا المقطع التنافسي كلا من النسخة لينكولن نافيجيتور والسيارة كاديلاك اسكاليد والنسخة القوية أيضا GMC يوكن دينالي، والتي تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 6200 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 620 نيوتن/متر، وكذلك الامر للنسخة كاديلاك اسكاليد أيضا.

وتأتي السيارة لينكولن نافيجيتور والتي يقودها مات واتسون، بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6 ايكوبوست، بسعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، قادر على انتاج قوة 450 حصانا، و 690 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مثل النسخة القوية ايضا فورد رابتور F150 الشهيرة.

وتسارعت تلك المحركات التي تنتمي عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV خلال هذا المقطع، لتنتج ارقام جديدة تقدر بـ 15.7 ثانية لمسافة الربع ميل وذلك للنسخة لينكولن نافيجيتور، بينما حلت النسخة كاديلاك اسكاليد في المرتبة الثانية بعد ان قطعت نفس المسافة في مدة قدرها 15.9 ثانية.

وجاءت GMC يوكن دينالي بتوقيت يبلغ 16.1 ثانية، قبل انت تحقق انتصارًا في سباق التسارع بسبب وزنها المنخفض نسبيًا مقارنة بالإصدارات الأخرى المشاركة في هذا السباق.

سباقات التسارع صراع العمالقة منافسة قوية كاديلاك لينكولن

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