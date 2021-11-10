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رئيس التحرير
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سيارات

الفرنسية أوديت.. أول امرأة تشترك فى سباق سرعة.. نوستالجيا

الفرنسية أوديت سيكو Siko
الفرنسية أوديت سيكو Siko

منذ قرابة 90 عاما، لم يكن للمرأة اى دور فى عالم السيارات ، إلى أن جاءت الفرنسية أوديت سيكو Siko ، واقحمت السيدات فى عالم السرعة من خلال مشاركتها بسباق لومان 24 ساعة في 21 يونيو 1930.

ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الفرنسية أوديت سيكو Siko ، اول امرأة تتسابق في سباق لومان 24 ساعة ، لتصنع تاريخ رياضة السيارات للسيدات .

واحتلت أوديت سيكو Siko ، المركز السابع فى لومان 24 ساعة عام 1930 بسيارتها Bugatti Type 40 1.5 لتر، وفى العام التالى لم تحصل على اى تصنيع لارتباك فى سياراتها، لتعود من جديد عام 1932 بمركبتها ألفا روميو 6C 1750 1.7 لتر ، لتحصل على المركز الرابع وهذا كان يعتبر اكبر انجزاتها فى بداياتها .

ومنذ عام 1933، اتجهت مسيرة Siko المهنية أكثر نحو التجمعات والمشاركة في سباق باريس سان رافاييل للسيدات مع هيلي نيس، وفي عام 1935 في رالي مونتي كارلو (بصفتها مساعد الطيار سيمون لويز أوف فورست)، وفي عام 1936، قادت سيارة بوجاتي خلال Critérium de Paris-Nice (86 نهائيًا).

 

في عام 1937، شاركت في تجارب السرعة لمدة عشرة أيام (من 19 إلى 29 مايو) على حلبة Montlhery نيابة عن زيوت محركات Yacco، بصفتها "قائدة الطريق" لأربع نساء، بما في ذلك Helle Nice Simone of Forest وClaire Descollas، اللواتي حققن 25 رقمًا قياسيًا عالميًا (10 في القدرة على التحمل و15 في المجموعة C الدولية، بعضها لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا) في جو كان صعبًا في بعض الأحيان.

لقد قطعن أكثر من 30000 كم بمتوسط ​​سرعة 140 كم / ساعة، كانت سيارتهن من طراز Ford "Matford" Mathis 3600 cm3 V8، أطلق عليها ميكانيكي الفريق اسم "Claire" (ربما من قبل Miss Descollas نفسها في الجلسات الأولى).

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