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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا.. شيفروليه تكشف النقاب عن نسخة السباقات كورفيت Z06 GT3 R

رسميًا .. شيفروليه
رسميًا .. شيفروليه تكشف النقاب عن نسخة السباقات كورفيت Z06 G

تواصل شركة شيفروليه الامريكية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية، عبر نسختها الشهيرة  كورفيت Z06 الجديدة، والتي تعد واحدة من احدث سيارات السباقات، بعد ان كشفت عنها بشكل رسمي.

ومن المفترض أن تحتل هذه النسخة مكانة قوية على خطى كورفيت C8 R صاحبة التاريخ الكبير في سباقات السيارات العالمية، لتنفرد بمقاومات جديدة بدلًا من النسخة القياسية، سواء كانت فنية أو تتعلق بالتصميم الخارجي لسيارة السباقات الجديدة.

 

شيفروليه تكشف النقاب عن نسخة السباقات كورفيت Z06 GT3 R

زودت السيارة شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R بنفس المحرك المستخدم في C8 R وZ06 صاحب الـ 8 اسطوانات طراز V8، بسعة 5500 سي سي، مع قوة سوف تحددها قوانين السباقات ومن المفترض ان تأتي بقوة تتراوح بين 500 حصانا او 600 حصانا، بينما زودت السيارة بناقل حركة تسلسي مكون من 6 سرعات، يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

وبقدرات ناقل الحركة الجديد سوف تستغنى عن مهام علبة التروس السابقة صاحبة الـ 8 سرعات، مع دعم يتعلق بأنظمة التعليق من خلال اقراص مكابح من 6 مكابس للناحية الامامية، أما عن الناحية الخلفية فتمتعت بعدد 4 مكابس، علاوة على نظام تعليق مزدوج.

وتألقت النسخة شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R بتصميم خارجي انيق، يضيف إليها عنصر القوة وخاصة من ناحية سباقات التسارع، حيث ظهرت بمقدمة عدوانية المظهر من خلال المصابيح الحادة، والصادم الامامي المدعوم بمشتتات الهواء، بالاضافة للعتبات الجانبية البارزة والتي تقترب من الارض، مع فتحات هوائية جانبية، وجنوط رياضية، وسبويلر خلفي عريض، ومنظومة عادم ثنائية الاداء.

شيفروليه شركة شيفروليه الامريكية شيفروليه الأمريكية كورفيت Z06 كورفيت Z06 الجديدة

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