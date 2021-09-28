5 تنويهات قبل الصورة الرسمية.. كيف شوقت شيفروليه عملاءها للكورفيت 2023

أعلنت شيفروليه موتورز أن موعد الإطلاق الرسمي لـ كورفيت C8 Z06 موديل 2023 في 26 أكتوبر القادم.

وفقا لموفع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، ستطرح شيفروليه مع طراز الـZ06 نسخة هجينة وطراز الـ ZR1 وستأتي شيفروليه كورفيت C8 Z06 بمحرك من 8 أسطوانات بسعة 5.5 لتر مع عمود كرنك أو ما يسمى العمود المرفقي شبيه بمحرك الفيراري الـ V8 وبقوة 600 حصان و9 آلاف دورة في الدقيقة، واستعرض الموقع المتخصص في السيارات كل المرات التي شوقت فيها شيفروليه عملائها للكورفيت المنتظرة قبل أن تطلق أخيرا صورتها الرسمية بلا كسوة مموهة.

الظهور الأول: يوتيوب جنرال موتورز أوثوريتي

كان أول ظهور للشيفروليه كورفيت C8 Z08 موديل 2023 في قناة اليوتيوب جنرال موتورز أوثوريتي وهي يتم اختبارها في حلبة ميلفورد بميتشيجان، ورغم الكسوة المموهة إلا أن المتخصصين في السيارات، عرفوا فورا أنها الكورفيت C8 بسبب صوت التسارع وقت الحركة، أكثر حدة وأكثر سلاسة من شقيقتها الكورفيت سترينج راي.

الظهور الثاني: يوتيوب أخبار الكورفيت

ظهرت ثانية عدة نماذج اختبارية من الكورفيت C8 Z06 في حلبة بجوار فيراري 458 التي تستخدم عمود كرنك أيضا وبجوار بورشه 911 GT2 RS التي تحتوي على شاحن توربيني مزدوج من 6 أسطوانات.

الظهور الثالث: في جنرال موتورز

أظهرت فيديوهات تجسسية خاصة بموقع كار آند درايفر، كورفيت Z06 وهي في مرحلة اختبار نظام التحكم في التشغيل داخل ساحات االختبار بالمكز الرئيسي لجنرال موتورز في ديترويت ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية

شيفروليه كورفيت 2023

الظهور الرابع: حلبة نوربورجرينغ

عندما اختبرت شيفروليه النماذج الأولية من كورفيت C8 Z06 على حلبة نوربورجرينغ وأزالت معظم الكسوة التمويهية التي كانت تخفي الهيكل الخارجي والديناميكية الهوائية بما في ذلك العجلات، لتظهر الصور الأولية احتوائها على جناح خلفي كبير.

ستحتوي Z06القياسية على عناصر ديناميكية هوائية أقل عدوانية وشراسة، ومع تزويدها بحزمة Z07 Performance تصبح أكثر شراسة وحدة في مظهرها، مع جناح أكبر، ونظام تعليق أكثر صلابة، ومكابح مصنوعة من السيراميك الكربوني، وعجلات مصنوعة من ألياف الكربون الملفوفة بإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 R. يحتوي كلا الطرازين من Z06 على شكمان (نظام عاد) مركزي رباعي الأطراف مقارنة بشكمان العادم C8 Stingray الثنائي الأطراف.

شيفروليه كورفيت 2023

الظهور الخامس: توتيوب شيفروليه

ظهرت بشكل رسمي أخيرا، كورفيت موديل 2023 على القناة الرسمية ليوتيوب شيفروليه في أغسطس الماضي ولكن بكسوة تمويهية، مرفق مع الفيديو الموعد الرسمي لإطلاقها في 26 أكتوبر القادم، وعلقت العلامة التجارية قائلة "احتفظ بالموعد"، كما ظهر معها في الفيديو الرسمي شقيقتها الـ C8Rالرياضية الخاصة بالسباقات التي شاركت مؤخرا في سباقات لومان 24 بفرنسا.

الظهور السادس: أول صورة رسمية بلا تمويه

أطلقت مؤخرا شيفروليه أول صورة رسمية لكورفيت C8 Z06 بلا كسوة تمويهية لكن في نسختها القياسية بدون حزمة الـ Z07 الخاصة بالأداء الشرس.