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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية.. كورفيت Z06 2023 تستعرض قدراتها داخل حلبة نوربورجرينج

صور تجسسية .. كورفيت Z06
صور تجسسية .. كورفيت Z06 2023 تستعرض قدراتها داخل حلبة نوربو

لاشك أن إصدارات كورفيت استطاعت ان تحجز مقعد متقدم وسط كبار مصنعي السيارات، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية، و التي تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، مما تمنحها الأفضلية في مهام التسارع و الانطلاق، إلى جانب التصميم الرياضي و الانسيابي، مع التجهيزات الداخلية المتطورة.

كورفيت Z06 2023 تستعرض قدراتها داخل حلبة نوربورجرينج 

تخطط شركة شيفروليه لإطلاق النسخة كورفيت Z06 2023 بشكل رسمي في الخريف المقبل من العام القادم، بعد أن تأخرت قليلًا للإعلان عنها بسبب تداعيات فيروس كورونا COVID 19، و على الرغم من ذلك ظهرت السيارة الرياضية كورفيت Z06 2023 من داخل حلبة نوربورجرينج، وهي تستعرض قدراتها القوية ولكن بالعديد من التمويهات.

من المتوقع أن تأتي السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 5500 سي سي، و يقال أن هذا المحرك سوف ينتج قوة قدرها 617 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 651 نيوتن/متر، على الرغم من استخدام محرك بسعة 6200 سي سي، بقوة 495 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 637 نيوتن/متر و ذلك للنسخة القياسية.

بينما تصل سرعتها القصوى إلى 296 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية المتوقعة، سوف تتسارع السيارة من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.9 ثانية فقط، و إلى جانب المهام الخاصة بالقوة الميكانيكية، تمكنت العدسات التجسسية في الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بـ كورفيت Z06 2023

حيث ظهرت السيارة كورفيت Z06 2023 بالإطلالة خارجية تجمع بين المظهر العدواني، و التصميم الرياضي، نسبة إلى المصابيح الامامية الحادة، و ارتكازها على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية انيقة، إلى جانب المقدمة المدببة و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وفتحات التهوية الجانبية، و الاسبويلر الخلفي العريض، إضافة إلى  انابيب العادم الرباعية.

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