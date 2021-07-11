منافسات قوية .. بي ام دبليو M4 كومبتيشن VS شيفروليه كورفيت.. فيديو

تحظى منافسات تسارع السيارات باهتمام كبير من قبل محبي تلك الفعاليات، حيث نشرت قناة EDMINDS المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، لكلا من النسخة البافارية بي ام دبليو M4 كومبتيشن، و التي تخوض منافسة قوية مع السيارة الرياضية الفاخرة شيفروليه كورفيت.

القدرات الفنية لـ بي ام دبليو M4 كومبتيشن

تستمد السيارة بي ام دبليو M4 كومبتيشن موديل 2021، قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 649 نيوتن/متر، أما عن التصميم الخارجي فتميزت السيارة بمفهوم ثنائي الأبواب، مع مصابيح أمامية اكثر عدوانية، و شبكات بي ام دابليو المميزة و التي تتكون من مقطعين بحجم كبير، تتصل بالصادم الامامي المدعوم بعواكس ضوئية على جانبيه، و يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو M4 كومبتيشن بقيمة قدرها 101.995 دولار أمريكي.

الأداء الفني لـ شيفروليه كورفيت

تنتمي النسخة شيفروليه كورفيت المشاركة في هذا السباق إلى موديلات 2020، حيث زودت بمحرك قوي سعة 6200 سي سي، ثماني الاسطوانات طراز V8، قادر على انتاج قوة 495 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 637 نيوتن/متر، بينما يبلغ سعر تلك النسخة المشاركة في السباق نحو 80.660 دولار، بخلاف النسخة القياسية لـ كورفيت و التي تبدأ أسعارها من 59.995 دولار.

تنافسات قوية

و يذكر أن السباق جاء من مقطعين و هما، تسارع مع بداية منطلقة بسرعة بلغت 64 كيلومتر في الساعة، إلى جانب سباق الـ 400 متر أو الربع ميل، و على الرغم من تفاوت القدرات الفنية إلا أن السيارتين تمكنوا من تقديم أداء قوي، و لذلك نترككم مع مشاهدة النتائج الفعلية لهذا السباق التنافسي.