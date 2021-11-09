تستعيد أمجادها بسيارات السباق... بورشه تجدد أيقونة الثمانينيات 911 GT3

أطلقت شركة بورشه الإيطالية منذ فترة مشروع sonderwunsch لإصلاح وإعادة تجديد سيارات السباق القديمة التي ساهمت في بناء مجد العلامة التجارية الأشهر في صناعة السيارات الرياضية الخارقة، وبالفعل كان باكورة إنتاج المشروع ترميم بورشه 911 GT3 وهي إحدى أيقونات سيارات السباقات الدولية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، بورشه 911 GT3 شاركت وفازت في سباقات لومان 24 المقامة في فرنسا سنة 1985 على يد بطل الفورمولا 1 الشهير باولو باريلا.

تعاون قسم بورشه كلاسيك وهو قسم الترميم وقطع الغيار في الشركة وشركة Exclusive Manufaktur ، التي تصنع سيارات بورشه المصممة حسب الطلب لإعادة ترميم السيارة الرياضية التاريخية، ويقوم برنامج Sonderwunsch ومعناه "طلب خاص، أمنية خاصة، رغبة خاصة"، على فكرة تخصيص السيارة بحسب طلب المالكين ويعدهم بالقدرة على تعديل أي شيء يريدونه تقريبًا، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة وأجزاء التعليق. وبالفعل ظهرت بورشه 911 جي تي 3 ، في ثوبها الجديد وكأنها سيارة حديثة، بعد أن تم تعديله بمشاركة باولو باريلا تزامنا مع عيد ميلاده الـ 60 وتكريم بورشه 956 التي حققها لتحقيق النصر الشامل في لومان في عام 1985.

قال ألكسندر فابيج ، نائب رئيس قسم التخصيص الفردي والكلاسيكي في بورشه: "إن تجربة العملاء الفريدة هي جوهر علامة بورشه التجارية، هذا هو السبب في أن برنامج Sonderwunsch الموسع يعد علامة مميزة وقوية في تاريخنا لما يقدمه من حماس للعملاء من جميع أنحاء العالم، نعتبر مشروعنا هذا هذا هو الجوهرة في تاج قسم التخصيص من قبل Porsche Exclusive Manufaktur."

فيما قال باولو باريلا، سائق السباقات السابق "في الثمانينيات، أتيحت لي الفرصة لقيادة سيارة بورشه 956 الرائعة، وهي سيارة أيقونية من حيث الأداء والجمال، إن إعادة بعض العناصر الحيوية وتجديدها في سيارة GT3 يجعل ذاكرتي وذاكرة المقربين مني تنتعش من جديد"

شارك باريلا عن كثب في مشروع إعادة الترميم ، الذي استغرق 3 سنوات بين الانتقال من الرسم الأولي إلى المنتج النهائي.