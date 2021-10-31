بقوة 1100 حصان .. تعرف على سيارة السباق المميزة بورشه MISSION R

خلال معرض IAA MOBILITY من عام 2021 والذي يقام في ميونيخ سنوياً ، جاءت السيارة الجديدة بورشه MISSION R برؤية مستقبلية و نظام محركات كهربائية موجهه للحلبات قدمتها بورشة في سياق مميز يحمل لمحات من المستقبل، و ذلك من خلال تقنيات التصنيع التي عملت على تطويرها من خلال مصنعها في ميونيخ.

سيارة السباق المميزة بورشه MISSION

تستمد سيارة بورشه MISSION R موديل 2021 قوتها من محركين كهربائيين ينتجان معاً قوة تصل 800 كيلو وات أي ما يعادل 1088 حصان وبفضل البطارية التي تصل سعتها إلى 80 كيلو وات في الساعة تقريباً ونظام استرجاع الطاقة المبتكر، يمكن للسيارة أن تتسارع إلى سرعة السباق دون فقدان قدرة المحرك.

و قالت بورشه أن Mission R يمكنها أن تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في أقل من 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 186 ميلاً في الساعة.

و من الخارج تأتي بورشه MISSION R موديل 2021 بتصميم رياضي مذهل يعطي السيارة شراسة أكثر على الطرق و حلبات السباق ، و تم تصنيع جميع مكوناتها من ألياف الكربون و البلاسيك المقوى مثل الهيكل الخارجي والأبواب الجانبية و مشتت الهواء و الجناح الخلفي و فتحات مخارج التهوية و غطاء المحرك الأمامي.

و ذلك لتقليل وزنها بأفضل طريقة ممكنة حيث من شأنه أن يعطيها مرونة أكبر و سرعة أفضل عند الانطلاق والتسارع كما تتوفر على عجلات رياضية كبيرة بقياس 20 بوصة في الأمام و بقياس 21 بوصة في الخلف.

و من الداخل يركز تصميم مقصورة بورشه MISSION R موديل 2021 على السائق من خلال أنظمة المعلومات التي تقوم بالعمليات الحسابية و الملاحية الدقيقة وتحتوي على شاشتي عرض ، الأولى تعرض بيانات السباق والثانية تقوم بالتركيز على عرض الفيديو و الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة ، بالإضافة لدعم أنظمة الترفيه والاتصال الحديثة.