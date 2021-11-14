من ميلانو.. تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر تامر هجرس في الصورة من أحد الأماكن في ميلانو مما أثار اعجاب متابعيه .

بدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم (بركان الغضب).

ثم شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم (التجربة الدنماركية)، ثم شارك بعدها في بطولة أفلام (عمليات خاصة) و(البلد دي فيها حكومة).

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: (خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز).