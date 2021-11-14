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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض "دبي للطيران 2021"

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزيــر الإنتــاج الحربــي، اليوم، إفتتاح معــرض "دبـي للطيران 2021" المقام بدولة الإمــارات العربيــة المتحــدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، ويصاحب الوزير "مرسي" وفداً من "الإنتاج الحربي" يضم المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير.

 

أوضح وزير الإنتاج الحربي ، أن معرض "دبي للطيران" يمثل منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، لافتاً إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحضور والإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية خاصةً في ضوء التجهيز لإقامة معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021".

 

وأكد وزير الإنتاج الحربي ، حرصه على دعوة الشركات بالمعرض لحضور "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

كما أكد الوزير "مرسي" على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بنقل التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

 

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" قد شارك خلال الفترة الماضية بعدد من المعارض الدوليــة من بينهــا "أبو ظبي، كوريا الجنوبية" وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات ودعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في نسخة إيديكس المرتقبة، لافتاً إلى أن حضور افتتاح معرض دبي للطيران يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتكامل في المجالات كافة.

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