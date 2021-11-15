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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

منع دخول الحرم الجامعي
منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

قرر المجلس الأعلى للجامعات عدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على لقاح كورونا، وأيضا أي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عُذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل pcr قبل السماح لهم بالدخول، ويكرر ذلك أسبوعيا.

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لذلك تبدأ الجامعات الحكومية تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين للقاح كورونا، بدءًا من اليوم الاثنين، الذين تم منحهم مهلة منذ منتصف سبتمبر الماضي للحصول على لقاح كورونا سواء داخل المنشآت الطبية للجامعة، أو الحصول عليها في مراكز التطعيم الخارجية.

البي سي أر بديلًا عن لقاح كورونا

وستكون الإجراءات هي منع أي طالب غير حامل لكارت التطعيم، سواء الكارت الذي يثبت حصوله على إحدى جرعات اللقاح داخل أي منشأة طبية للجامعة، أو الكارت الطبي الخاص بالتطعيمات الخارجية من الدخول، وسيتم تطبيق لائحة الغياب عن الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن كل يوم يُمنع فيه من الدخول.

كما لن يسمح للطلاب بحضور أي امتحانات لمواد الميدترم قبل التطعيم بلقاح كورونا، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.

وزارة التعليم العالي

بدأت الوزارة بحصر عدد الطلاب داخل الجامعات وتوفير اللقاح لهم، وأكدت أنه يتم منع الدخول بعد 15 نوفمبر المقبل، ومن يمتنع عن التطعيم يجب عليه تقديم مسحة كل 72 ساعة.

الحرم الجامعى المجلس الاعلى للجامعات إجراءات منع دخول لقاح كورونا التطعيم بلقاح كورونا

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