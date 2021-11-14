عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم|كواليس محاولة الإخوان اقتحام برلمان تونس.. أمريكا تدرس التدخل العسكري في إثيوبيا.. وجدل حول مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

كواليس محاولة الإخوان اقتحام البرلمان التونسي
تصدت قوت الأمن التونسية، الأحد، لمحاولة أنصار حركة النهضة الإخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان، إثر احتجاجات تعارض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي.

وتجمع أنصار النهضة وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله. وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن أجهزة الأمن ضبطت عددًا من الأشخاص وسط متظاهري حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وهم يحملون أسلحة بيضاء، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة تونس.

وقالت الداخلية التونسية في بيان: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".

أمريكا تدرس التدخل العسكري في إثيوبيا.. تفاصيل
ألمح مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأحد، إلى عمل القوات الأمريكية في جيبوتي، واستخدام أمريكا لأراضيها للتدخل في إثيوبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، ردت جيبوتي، اليوم الأحد، على التصريحات المنسوبة لمسؤول عسكري أمريكي حول عمل القوات الأمريكية في جيبوتي، واستخدام أمريكا لأراضيها للتدخل في إثيوبيا.

وأكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، في بيان: أن "هذا لن يحدث لأن حكومة جيبوتي مرتبطة بعلاقات مع جيرانها”.

وأشار إلى أن البعض أعرب عن قلقه حيال استخدام أراضي جيبوتي للتدخل العدائي في إثيوبيا.

بعد ترشحه لرئاسة ليبيا.. تفاصيل مذكرة الاعتقال بحق سيف الإسلام القذافي
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم، أن سيف الإسلام القذافي، نجل رئيس البلاد الراحل معمر القذافي، قد تقدم رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل لا تزال سارية.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الأحد عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: "سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن".

وأشار المتحدث، وفقا للقناة، إلى أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.

بيان عاجل من إيران بشأن تحسين العلاقات مع السعودية
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، اليوم الأحد، إن إيران لا تمانع تحسين العلاقات مع السعودية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال أبو الفضل عمويي، إنه "خلال 4 جولات من المفاوضات مع السعودية نرى أن الموضوع الرئيسي بالنسبة للسعودية هي الأزمة اليمنية، وإيران تعتقد أن هذه الأزمة سوف تنتهي مع سريان وقف إطلاق النار".

وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع ميلشيا الحوثي،  لكن هذا لا يعني أن إيران تدير هذه الحركة".

سقوط أبي أحمد بات وشيكا.. نداء عاجل من الاتحاد الأفريقي إلي إثيوبيا
دعا الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الإفريقي أوليسجون أوباسانجو، اليوم الأحد، أطراف الأزمة الإثيوبية إلى وقف القتال، وذلك مع اقتراب قوات تيجراي من اقتحام العاصمة أديس أبابا، لإتاحة الفرصة للحوار.

ووفقا لـ سكاي نيوز، قال أوباسانجو، إن مساعي تحقيق السلام لن تنجح إذا استمرت الأعمال العدائية في إثيوبيا”.

وأضاف أوباسانجو ، أنه عقد اجتماعات مع قادة منطقتي أوروميا وأمارة، إضافة إلى لقاءات مع زعماء بلدان المنطقة، بما في ذلك رؤساء كينيا وأوغندا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال والقيادة السودانية.

زعيم كوريا الشمالية في خطر.. جدل حول حالة كيم جونج أون الصحية
أفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها، حول غياب زعيم كوريا الشمالية لمدة طويلة عن الظهور العلني، وهو الأمر الذي أثار مجددا شكوكا وشائعات حول تدهور حالته الصحية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فأن هذه هي أطول فترة بقي فيها كيم جونج أون بعيدا عن الأنظار والأنشطة العامة منذ عام 2014، عندما غاب لمدة ستة أسابيع، وعاد مع عصا للمشي.

شوهد زعيم كوريا الشمالية، آخر مرة في تقارير وسائل الإعلام الحكومية في 12 أكتوبر، والتي ذكرت بالتفصيل حضوره في معرض الصواريخ في بيونغ يانغ في اليوم السابق.

بريطانيا.. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بـ ليفربول | فيديو
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى بمدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا.

ووفقًا لقناة “روسيا اليوم”، قالت شرطة الميرسيسايد، إنها تلقت بلاغا حول وقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء وهرع عناصرها على الفور إلى موقع الحادث إلى جانب وحدات في خدمة الإطفاء.

وأضافت "للأسف يمكننا التأكيد أن شخصا لقي مصرعه كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى حيث يتلقى علاجا من الجروح التي أصيب بها والتي لحسن الحظ لا تهدد حياته".

تفاصيل اختراق البريد الالكتروني لـ FBI.. هذا ما فعله القراصنة
تمكن قراصنة، اليوم الأحد، من اختراق نظام البريد الإلكتروني الخارجي لـ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي  “FBI”.

ووفقا لوكالة بلومبرج، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي تقرير مجموعة "سبامهاوس" الأمنية المستقلة، الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على دفعتين في وقت مبكر من يوم السبت، من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.

وبعض الرسائل الإلكترونية التي وجهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني، جاءت بعنوان "عاجل: عامل تهديد في الأنظمة".

وحذرت الرسائل المتلقين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني "معقّد" تنفذه عصابة ابتزاز معروفة، حسب ما قالت "سبامهاوس".

تونس اثيوبيا ليبيا القذافي السعودية ليفربول

موضوعات متعلقة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم .. 500 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة ..ماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي التدريب المهني ..1931 فرصة عمل للشباب .. تحصيل 7.6 مليون جنيه مستحقات عمالية

ماذا يحدث فى أفغانستان

دعاء يغفر الذنوب جميعا .. 34 كلمة حث عليها النبي في هذا التوقيت

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الأرزاق

سعفان : السيسي يضع قطاع الغزل والنسيج علي أولويات خطة الدولة .. قافلة طبية للكشف علي العمالة غير المنتظمة بالعلمين .. تعيين 3445 شاباً.. تحويل 2.9 مليون جنيه من الأردن.. إحياء الصناعات اليدوية بالصعيد

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

يوم عاشوراء .. ذنوب لا يكفرها صيامه احذر الوقوع فيها .. دار الإفتاء توضح: هل التردد في الصوم يضيع الثواب.. 6 أحداث تاريخية مهمة وقعت فيه

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز غاضباً : عبد الله السعيد لعب من الدقيقة 30 مصابا في مواجهة مصر وانجولا

بيراميدز يصدم رمضان صبحي .. تفاصيل

إبراهيم حسن يشن هجوما ناريا على هاني أبوريدة: يدير الرياضة المصرية

ردا على زكريا بطرس .. رسالة قوية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

صربيا تخطف بطاقة التأهل لمونديال قطر وترسل البرتغال إلى الملحق

طارق شوقي: مفيش دولة محترمة بتاخد رأي الطلبة في المناهج .. نرفض تدخلات الاهالي وتطاولهم علينا لاننا مقدمين لبن العصفور ..ونظام “احفظ و أسمع لك” انتهى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

لو حرقوا الكنائس هنصلي بالمساجد.. رسالة نارية من البابا تواضروس لأهل الشر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

ليست الإصابة فقط.. تعرف على سبب استبعاد عبدالله السعيد من منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ