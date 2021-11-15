مواعيد مباريات اليوم 15-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 15 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرز المواجهات بين منتخب إنجلترا امام سان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم .

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم



إيرلندا الشمالية vs إيطاليا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

سويسرا vs بلغاريا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports HD Xtra 2

النمسا vs مولدوفا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

إسكتلندا vs الدانمارك – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

ألبانيا vs أندورا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

بولندا vs المجر – الساعة العاشرة إلا ربع مساء- beIN Sports HD Xtra 1

سان مارينو vs إنجلترا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم



كينيا vs رواندا – الساعة الثالثة عصرا

ليبيا vs أنجولا – الساعة الثالثة عصرا

ناميبيا vs توجو – الساعة الثالثة عصرا

النيجر vs جيبوتي – الساعة السادسة مساء

غينيا بيساو vs السودان – الساعة السادسة مساء

