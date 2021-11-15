مواعيد مباريات اليوم 15-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 15 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرز المواجهات بين منتخب إنجلترا امام سان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم .
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
إيرلندا الشمالية vs إيطاليا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
سويسرا vs بلغاريا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports HD Xtra 2
النمسا vs مولدوفا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
إسكتلندا vs الدانمارك – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
ألبانيا vs أندورا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
بولندا vs المجر – الساعة العاشرة إلا ربع مساء- beIN Sports HD Xtra 1
سان مارينو vs إنجلترا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports 2 HD Premium
تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
كينيا vs رواندا – الساعة الثالثة عصرا
ليبيا vs أنجولا – الساعة الثالثة عصرا
ناميبيا vs توجو – الساعة الثالثة عصرا
النيجر vs جيبوتي – الساعة السادسة مساء
غينيا بيساو vs السودان – الساعة السادسة مساء