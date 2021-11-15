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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تكشف سبب تكرار اسمها على تتر مسلسل كله بالحب

زينة
زينة

كشفت الفنانة زينة سبب تكرار اسمها اكثر من مرة على تتر مسلسل “كله بالحب”، حيث اتهمها البعض حينها بالغرور والتحكم.

قالت زينة، من خلال ندوتها بقصر السينما: “ لم اقصد تكرار اسمي اكثر من مرة فهذه كانت غلطة من المونتاج وتم تداركها واصلاحها في اليوم التالي على الفور، بالطبع لم تكن مقصودة”.

 

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

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وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

 

 

زينة احمد السعدنى كله بالحب الفنانة زينة صابرين مصطفى درويش

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