زينة تكشف سرا عن مسلسل سجن النسا

أكدت الفنانة زينة، أنه كان معروضا عليها المشاركة في بطولة مسلسل “سجن النساء” ولكنها رفضت، بسبب التزامها مع أسرتها.

قالت زينة، خلال ندوتها فى قصر السينما ضمن برنامج “نجم وضيف”: "اعتذرت عن الكثير من الأعمال الفنية، من بينهم مسلسل “سجن النساء” .. عشان كنت متجوزة".

وكانت زينة قد شاركت جمهورها ،صورة جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة .

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين، وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي،وإخراج عصام عبدالحميد.

كما أعلنت الفنانة زينة، خضوعها لعملية جراحية في أسنانها، ونشرت فيديو لها ظهرت خلاله مرتدية ملابس العملية، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت زينة “ دكتور مجد ودكتورة ديما لبسوني لبس العملية علشان اعمل عملية في ضرسي اللي مأجلاها بقالي ١٢ سنة من رعبي من العمليات ”.