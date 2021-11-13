بإطلالة كاجوال.. زينة تخطف الأنظارعبر انستجرام

شاركت الفنانة زينة رضا،صورة جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة .

وظهرت زينة باطلالة كاجوال انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرينوهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي،وإخراج عصام عبدالحميد.