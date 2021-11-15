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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيشتري من مواطنين ويبيع للبنك .. ضبط تاجر عملة بأسيوط

ضبط تجار العملة
ضبط تجار العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف.

 وتبين قيامه عقب ذلك باستبدالها من البنوك إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه .

و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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