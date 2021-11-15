الداخلية: زيارات استثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة الداخلية،اليوم التصريح لجميع نزيلات السجون بزيارة استثنائية، بداية من الغد، وحتى يوم 9 ديسمبر، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وحرصاً من وزارة الداخلية على المشاركة فى تلك المناسبة استمراراً للدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.