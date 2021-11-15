الطرق والكباري يعلق على السلالم الخشبية بالطريق الدائري بالمرج

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن تطوير الطريق الدائري معركة قوية جدًا وتفاصيله دقيقة.

أوضح حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، : «حريصون على أن يكون لائقًا بمصر والمصريين، وتدخلنا في قطاعيه الحرجين من الإسماعيلية حتى الطريق الزراعي، ومن الأوتوستراد حتى المريوطية، ويتم توسيعه إلى 7 أو 8 حارات».

وعلق حسام الدين مصطفى، على السلالم الخشبية بالطريق الدائري بالمرج، قائلًا: «إن هذا المظهر غير حضاري أو مقبول، هننهي على هذه الظاهرة ومش هتبقى موجودة، الكلام ده مش مقبول إطلاقا».