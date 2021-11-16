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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة مصر الخير: عملنا خطوات استباقية لمساعدة أهالي أسوان..فيديو

مصر الخير
مصر الخير

قال أحمد علي الرئيس التنفيذي  للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير لها باع كبير جدا في عمليات الإغاثة خلال السنوات الماضية وبالتالي قمنا بعمل خطوات استباقية لمساعدة أهالي أسوان.

وأضاف أحمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، إن خلال شهر سبتمبر الماضي توقعنا انه سيكون هناك أمطار غزيرة علي أسوان كما حدث وبالتالي قمنا بتغذية مخازن مصر الخير في محافظة أسوان بسلع غذائية وغيرها من المستلزمات التي سيحتاج لها المواطنون .

وأوضح أحمد علي ، إن  هذه الخطوات الاستباقية ساعدت الكثير من أهالي أسوان ، مؤكدا أن أسوان وقت الكارثة كان بها مطبخ كامل يقوم بتوزيع وجبات علي المتضررين مؤكدا أن هناك فرن يعمل غرب أسوان ويخدم جميع المواطنين المتضررين .

السنوات الماضية امطار غزيرة أسوان محافظة أسوان سلع غذائية مؤسسة مصر الخير مصر الخير الإغاثة

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