مناظرة على الهواء حول مقترح برلماني لوضع سقف لسعر الكشف الطبي.. فيديو

قالت روان لاشين عضو مجلس النواب ، إن مقترح البرلمان بتقنين فيزيتا الأطباء لا ينص علي تحديد السعر بسقف معين ، مؤكدة أن القانون 51 لسنة 1981 ينص علي العلاقة المادية بين الطبيب والمريض ولكنه غير مفعل .



وأضافت روان لاشين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر ، أنا طالبت بتفعيل هذا القانون بسبب الأحوال الاجتماعية التي يمر بها المواطنين ، مؤكدة أن الطبيب يجب أن يكون له دور فعال في المستشفيات العامة ، مؤكدة أن فيزيتا الأطباء وصلت الأن إلي 1500 جنية وبالتالي يجب أن يكون هناك رقابة من قبل وزارة الصحة علي هؤلاء الأطباء وهذا دور الوزارة.



ومن جانبها أوضحت نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء السابق ، إن ممارسة الطب تندرج تحت بند المهن الحرة وله متطلبات وعوامل لوجستية يجب توفيرها وتخصيصها ، مؤكدة أن توفير هذه الأماكن للعمل يخضع لسعر السوق مثل الإيجار وتجهيز العيادات والعمال المتواجدين مع الطبيب وهذا سعرة يختلف من حين لآخر .

وتابعت نجوي الشافعي ، إن دراسة وخبرة الطبيب لا يمكن أن يقدرها احد بثمن ، مؤكدة ان مهنة الطب خاصة تراكم السنوات فيها يؤدي إلي تراكم الخبرة والوحيد الذى يقدر هذا هو المريض ، وهذا يؤكد أن الطبيب هو الوحيد الذى يعرف كم تساوي أجرته .